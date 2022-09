Funerali Regina: chi non è stato invitato. E Meghan sorprende tutti

È cominciata ufficialmente la veglia alla salma della leggendaria Regina Elisabetta II. L’evento sarà lungo quattro giorni e si terrà a Westminster Hall, a Londra. Lunedì 19 settembre ci saranno i funerali, l’estremo saluto al mito. Prima di allora, le guardie del corpo reali e altre unità militari ‘Royal’, tra cui la Household Cavalry, le Grenadier Guard e le Coldstream Guard, si alterneranno a guardia della bara. Ogni periodo di 24 ore sarà suddiviso in quattro turni di guardia.

Il feretro della sovrana è stato posto su una piattaforma rialzata a Westminster Hall dopo una solenne processione da Buckingham Palace. A spiccare sopra la bara, la preziosa corona di Elisabetta II. In questi giorni e per i funerali, nella capitale britannica sono attesi sovrani, capi di Stato e leader politici provenienti da tutto il mondo. Presente, contro ogni pronostico, anche Meghan Markle, la duchessa ‘ribelle’ che ha sposato il principe Harry con il quale ha deciso di abbandonare la corte per rifarsi una vita negli Usa. Non solo: con ogni probabilità, per le esequie, saranno a Londra anche i figli della coppia, Archie e Lilinet Diana.

Secondo quanto scrive il Telegraph, i duchi di Sussex stanno pensando di farsi raggiungere dai figli nel Regno Unito, dal momento che sono lontani dai piccoli dal 5 settembre. Alla notizia della scomparsa della sovrana, la coppia si trovava già in Europa per un evento di beneficenza, per cui non ha più potuto far rientro in terra americana dove si trovano i loro bimbi, cullati dalla nonna materna Doria Ragland. Proprio Doria dovrebbe portare i frutti d’amore nella capitale inglese.

Naturalmente i piccini non prenderanno parte alla cerimonia funebre, ma la loro presenza a Londra potrebbe indirettamente essere un indizio di una apertura distensiva verso la Royal Family.

Le lacrime di William e Meghan, poi l’imprevisto per la duchessa

William e Meghan hanno versato lacrime durante il rito celebrato nel pomeriggio di mercoledì 14 settembre dall’arcivescovo di Canterbury. Inoltre la Markle, qualche ora prima, è stata vittima di un episodio spiacevole.

Dopo la toccante passeggiata al Castello di Windsor, l’ex attrice ha stretto la mano, abbracciato e scambiato parole con alcuni cittadini. Nella confusione generale, però, una donna l’ha voluta palesemente ignorare, evitando di incrociare il suo sguardo e di stringerle la mano.

Chi non è stato invitato ai funerali della Regina Elisabetta II

Per le esequie sono attese le personalità più influenti del mondo. Qualcuno, però, non è stato invitato. A Vladimir Putin è stato fatto sapere che la sua presenza non è gradita. Lo stesso vale per i capi di Stato di Afghanistan, Venezuela e Siria, paesi che sono stati inseriti nella «black list» di coloro che non saranno invitati alle esequie. A questi, vanno ad aggiungersi i rappresentanti di Bielorussia e Myanmar.