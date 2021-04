Funerali principe Filippo in tv in Italia: dove seguire e quando

I funerali del principe Filippo in tv anche in Italia. Anche gli italiani che hanno sempre seguito o che si sono affezionati ultimamente alle vicende della famiglia Windsor potranno dare l’ultimo saluto al duca d’Edimburgo, seppure a distanza. Tutti seguiranno in televisione i funerali del marito della regina Elisabetta, anche il popolo britannico. A causa del Covid l’ultimo saluto al principe Filippo avverrà in modo privato e intimo, con solo trenta persone presenti. Ma pare fosse anche volontà del principe ricevere una cerimonia ristretta, a differenza dei funerali di stato come è successo con Lady Diana e la regina Madre.

Ma dove e quando seguire i funerali del principe Filippo? Il rito si terrà sabato 17 aprile e a seguirlo in Italia sarà Marco Liorni su Rai Uno. Stando a quanto riportato da Tv Blog, bisognerà sintonizzarsi con Italia Sì a partire dalle ore 15,45 per seguire la diretta dei funerali in tv. Dovrebbe andare in onda anche su Sky Tg24 e su Rai News24. I funerali si celebreranno nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor. Dopo l’addio, il principe sarà sepolto nella volta della famiglia reale sotto la stessa cappella. Intanto si continua a parlare di quel giorno, perché l’attenzione si sta concentrando sul ritorno a casa del principe Harry.

Il secondogenito del principe Carlo è tornato per i funerali del nonno senza la moglie Meghan Markle, anche se lei avrebbe voluto esserci. Adesso si trova in quarantena, ma c’è stata una telefonata col fratello William. Il rapporto tra i due fratelli è quello su cui più di tutti si sta concentrando l’attenzione dell’opinione pubblica. Si è vociferato che sia andata bene la prima telefonata tra i due in attesa di rivedersi sabato, per dire addio al nonno Filippo. I tabloid inglesi però oggi riportano una notizia che non fa ben sperare in una riappacificazione tra i due, almeno non a breve.

Buckingham Palace ha reso noto come si disporranno i presenti ai funerali: Harry e William non saranno seduti vicini. Non solo, anche nel corteo funebre non cammineranno fianco a fianco. Tra i due nel corteo camminerà il cugino Peter Phillips, figlio della principessa Anna. Nella cappella invece William siederà accanto allo stesso Peter Phillips, mentre Harry sarà vicino a Lord Snowdon.