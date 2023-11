Funerali di Matthew Perry: Jennifer Aniston devastata, cosa ha fatto

Cerimonia intima per l’ultimo saluto a Matthew Perry, presente tutto il cast di Friends. Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox e Lisa Kudrow non potevano mancare al funerale del collega al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles. Il cimitero si trova proprio poco distante dagli studi della Warner, dove veniva registrata la serie tv.

A catturare l’attenzione Jennifer Aniston, molto scossa per la morte dell’amico. L’attrice è stata vista piangere in “maniera disperata”.

Il 28 ottobre Matthew Perry, conosciuto per il ruolo di Chendler a Friends, è stato trovato senza vita nella jacuzzi, nel giardino di casa sua, a Pacific Palisades, in California. Non si capiscono ancora i motivi della morte, si sospetta un annegamento. Due giorni dopo il cast della serie ha scritto un pensiero sull’accaduto.

“Siamo tutti così completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita insondabile. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo“

L’ultima reunion del cast c’era stata nel 2021, quando, a distanza di anni, gli attori avevano deciso di fare un regalo speciale ai fan. Oggi a riunirli è stato un tragico e inaspettato evento: la morte del caro collega.

Jennifer Aniston: la reazione inaspettata

Tutto il cast è stato presente e si è dimostrato molto scosso per la perdita dell’amico. Alcuni presenti hanno raccontato che Jennifer Aniston è stata la prima ad arrivare e si è messa a piangere in disparte, in “maniera disperata”.

L’attrice e Perry avevano un rapporto molto stretto, creatosi sin dall’inizio. Infatti entrambi avevano raccontato di essere i più giovani del cast, con soli 6 mesi di differenza. In “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” l’attore aveva raccontato del legame stretto che avevano. Perry aveva anche rivelato che, 3 anni prima di iniziare con il progetto televisivo, lui le aveva chiesto di uscire, ma lei aveva rifiutato.

Amici in comune hanno raccontato che i due attori si sono sempre aiutati, soprattutto nei momenti più difficili della loro vita. Lui aveva anche parlato della sua dipendenza da Vicodin, per il quale aveva frequentato vari centri di recupero. L’Aniston è stata spesso vicina all’amico. Si mormora anche che alla reunion del cast, nel 2021, nonostante lui non stesse bene, sia riuscito ad essere presente, proprio perché convinto da Jennifer.

A distanza di anni l’Aniston era ormai sicura che i momenti peggiori per l’amico fossero passati. Poi la morte: un fulmine a ciel sereno.