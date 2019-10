Fulvio e Federica ci riprovano dopo Matrimonio a prima vista

Fulvio e Federica stanno insieme dopo Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo

Colpo di scena a Matrimonio a prima vista sei mesi dopo. Fulvio e Federica, i personaggi più discussi dell’ultima edizione, ci stanno riprovando. Dopo una separazione tumultuosa e complicata i due si sono rivisti lontano dalle telecamere e hanno scoperto più di qualche affinità. Affinità evidenziate dagli esperti che però non sono mai venute fuori davanti ai riflettori, forse per via dei pregiudizi di Federica. Nella vita di tutti i giorni, però, Federica ha riscontrato una certa complicità con Fulvio e ha deciso di concedersi una seconda possibilità. Una presa di posizione condivisa dal ragazzo che, fin dalle nozze, ha provato una forte attrazione per la sua sposa.

Federica pronta a costruire qualcosa di importante con Fulvio

Come spiegato in Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo, Fulvio e Federica si stanno frequentando. Solo come amici per il momento ma la ragazza è propensa a costruire un rapporto più importante e solido. Insomma, sei mesi dopo l’ultima puntata del programma Federica ha avuto modo di riflettere parecchio e ha sentito anche una certa mancanza del suo sposo. Fulvio, nonostante i numerosi litigi con Federica, è pronto a ricominciare e a dare una seconda chance alla ragazza: come andrà a finire?

Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo su Real Time

Lo speciale 6 mesi dopo di Matrimonio a prima vista è disponibile da martedì 29 ottobre sulla piattaforma streaming D Play Plus. In chiaro, su Real Time, verrà invece mandato in onda martedì 5 novembre.