Elisabetta Gregoraci ancora protagonista al Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore è stata presa di mira da Fulvio Abbate, il primo eliminato della quinta edizione del reality show. Lo scrittore e giornalista è riapparso nel bunker di Cinecittà con un video messaggio che ha scatenato le reazioni degli ex coinquilini. Abbate ha criticato soprattutto la soubrette calabrese, che aveva già accostato ad “una larva”. Il 63enne è ora tornato alla carica, paragonando Elisabetta a Cleopatra, servita e riverita come una regina nella Casa da un gruppo di concorrenti. Un atteggiamento inaccettabile per Abbate, che ha invitato la Gregoraci a dimostrare il proprio talento. Dichiarazioni che non sono piaciute alla 40enne, che ha replicato piuttosto stizzita. La conduttrice di Battiti Live ha definito l’ex concorrente della trasmissione una persona aggressiva e poco limpida.

Grande Fratello Vip: Fulvio Abbate di nuovo contro Elisabetta Gregoraci

“Elisabetta è ritenuta la Cleopatra della Casa. C’è quasi venerazione da parte di un piccolo timballo umano che le sta intorno, sembra che la portino con una portantina anche quando deve truccarsi o deve farsi la doccia. Dovrebbe dimostrare il talento”, ha affermato Fulvio Abbate nel suo video messaggio. Lo scrittore ha duramente criticato pure Maria Teresa Ruta per i suoi “balletti insostenibili”. Tanto che Fulvio ha consigliato a Guenda Goria di staccarsi dalla madre per poter finalmente iniziare un proprio percorso al Grande Fratello Vip. Al contrario Abbate ha elogiato quanto fatto fino ad oggi da Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra. La Gregoraci, inizialmente, ha replicato con un “chi se ne frega” alle parole di Abbate ma ha poi approfondito l’argomento durante una chiacchierata con Maria Teresa Ruta.

La risposta di Elisabetta Gregoraci al video messaggio di Fulvio Abbate

“È una persona poco limpida, denigratoria, aggressiva e non sa rapportarsi. Tutta le volte che abbiamo provato ad avere un confronto con lui si inc…ava, si inalberava. E poi abbiamo visto tutti quello che ha fatto. Su tutti tagliava, ne aveva una per tutti in maniera poco carina. Alla fine è stato nominato e il televoto l’ha mandato via, invece lui ha detto che se n’è andato. Non è stato neanche sincero in questa fase. Io vivo bene anche senza Fulvio Abbate nella mia vita, che mi frega. Mi dice Cleopatra e che tutti gli uomini sono ai miei piedi? Dove stanno? Ho trovato un gruppo con cui sto bene, evidentemente è molto fastidioso”, ha fatto sapere Elisabetta Gregoraci.

GF Vip: i precedenti tra Fulvio Abbate e Elisabetta Gregoraci nella Casa

Qualche settimana fa Fulvio Abbate non ha preso bene l’immunità di Elisabetta Gregoraci nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip. Riconoscimento ottenuto grazie ai voti degli altri concorrenti. Secondo lo scrittore e giornalista la conduttrice è stata piuttosto in ombra nei primi giorni all’interno della Casa più spiata d’Italia. Fulvio non ha esitato a definire Elisabetta “una larva”, lasciando così di sasso la diretta interessata che ha prontamente chiesto spiegazioni. Un battibecco mai risolto e che ha aiutato ad allontanare definitivamente la Gregoraci e Fulvio.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip tra Pierpaolo Pretelli e l’ex marito Briatore

In questi giorni Elisabetta Gregoraci è indubbiamente al centro delle vicende del Grande Fratello Vip. Da un lato le frecciatine all’ex marito Flavio Briatore – che non ha esitato a rispondere piuttosto stizzito per l’intera faccenda – dall’altra l’intesa sempre più forte con l’ex Velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli.