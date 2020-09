Fulco: “Ponto per un figlio. Chiabotto? Non tollero la ricostruzione fatta”

Fabio Fulco, in una nuova intervista su Chi, parla della sua nuova storia d’amore con la giovane Veronica, ma anche della sua ex Cristina Chiabotto. Al momento, l’attore si sente felice e sereno a fianco della 25enne, da cui non si è più separato dall’inizio del lockdwn. Lui stesso racconta che le loro rispettive famiglie hanno avuto modo di conoscersi questa estate. I suoi futuri suoceri li hanno raggiunti nella sua casa di famiglia, in Cilento. Per Fabio è stato bellissimo, tanto che definisce i genitori di Veronica ‘fantastici’. Ma c’è un fatto che, inizialmente, ha turbato non poco Fulco. Scendendo nel dettaglio, i suoi futuri suoceri hanno più o meno la sua età. La prima volta che li ha conosciuti era molto imbarazzato e all’inizio per lui è stato un vero e proprio trauma. Fortunatamente Veronica è riuscita ad aprirgli gli occhi. La 25enne, secondo quanto rivela lo stesso Fabio, ha una visione del futuro che ancora oggi lo lascia senza parole. Pare che nei progetti della coppia ci sia ora un figlio!

Fabio Fulco pronto a diventare padre: insieme alla sua Veronica vorrebbe un figlio e sull’ex Cristina Chiabotto…

“Per diventare padre non sono mai stato pronto come lo sono adesso”, confessa nella sua intervista Fabio Fulco, parlando della sua storia d’amore con Veronica. Dunque, sembra proprio che la coppia sia pronta a mettere al mondo un bambino. Questa estate sono diverse le notizie di gossip che li vedevano prossimi al matrimonio. Ed ecco che su questo punto, Fulco mette a tacere tutti: “Fesserie”. Non c’è nulla di fondato su quanto rivelato questa estate. Non solo, l’attore ci tiene a precisare che, anche se così fosse, non sa se riuscirebbe a condividere la notizia. Nel corso di questa intervista, viene chiesto a Fulco se parteciperebbe a Temptation Island Vip con la sua Veronica: “In alcun modo. Ci hanno già provato, ma non fa per noi”. Sono entrambi troppo riservati per mettere la loro storia d’amore di fronte alle telecamere. Non manca, ovviamente, la domanda su Cristina Chiabotto!

Fabio Fulco torna a parlare dell’ex Cristina Chiabotto: il piccolo sfogo

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto si sono lasciati dopo ben 12 anni d’amore. Entrambi, dopo qualche tempo, sono riusciti a ritrovare la serenità a fianco di altre persone. Come fa notare, l’ex Miss Italia è sposata e lui è felicemente fidanzato. Ma gli provoca ancora dolore parlare di questa storia? “Non mi fa male, ma non tollero la ricostruzione che poi, ogni volta, viene fatta. Se non rispondo, sono antipatico. Se rispondo, sono incattivito e se lo faccio in maniera garbata, sto mandando frecciatine”. Dopo tanta sofferenza, Fabio ha trovato la sua dimensione, che magari non sarebbe arrivata se non si fosse lasciato con la Chiabotto o se la rottura fosse arrivata poco prima o poco dopo.