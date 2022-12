La storia di Elsa e Anna continua! Dopo il grande successo delle prime due pellicole, che hanno praticamente segnato l’ultimo decennio, la Disney sarebbe al lavoro su Frozen 3. Il primo film è uscito nel 2013 mentre il secondo è datato 2019. Quando uscirà il terzo film? Al momento nessuna comunicazione ufficiale è arrivata a riguardo ma Kristen Bell, l’attrice che presta la voce ad Anna nella versione originale del lungometraggio, ha assicurato che un nuovo sequel ci sarà. Molto probabilmente gli sceneggiatori stanno cercando nuove idee per creare un prodotto all’altezza dei precedenti.

Rigorosamente top secret la trama di Frozen 3 anche se più di qualcuno è sicuro che vedremo Elsa innamorata di una donna. Nei primi due film, infatti, la regina delle nevi non vive alcuna love story: il suo unico amore è la sorella minore Anna. Una bella differenza rispetto alle principesse del passato che ha portato Elsa ad essere un’eroina moderna, al passo coi tempi, che riesce a salvarsi da sola senza l’aiuto di un uomo.

Molti però sognano di vedere Elsa innamorata di una donna. Tanti sperano di assistere ad una trama omosessuale nel terzo film di Frozen in modo da modernizzare ancora di più un’azienda come la Disney. Ad inizio dicembre 2022, Idina Menzel (doppiatrice di Elsa nella versione americana) ha dichiarato a People che che amerebbe vedere Elsa innamorata. Le piacerebbe che avesse un partner, senza ovviamente perdere la sua indipendenza.

“Mi piace molto il fatto che finora Elsa sia stata diversa dalle altre principesse, che non abbia bisogno di un principe e che la sua sia una storia di amore tra sorelle. Ma ora, in Frozen 3, vorrei che anche lei potesse trovare un partner. È difficile però, sono davvero indecisa, perché allo stesso tempo è bello che lei sia forte così com’è, da sola”

In quasi dieci anni Elsa è praticamente diventata un’icona del mondo LGBTQIA+ con la sua canzone Let It Go e per questo molti fan hanno chiesto a gran voce alla Disney di vedere la bionda regina in una coppia lesbica in futuro. Finora non c’è stata però nessuna conferma da parte della casa di produzione sul possibile orientamento del personaggio.

Tarzan è il fratello di Elsa e Anna

Elsa e Anna di Frozen sono le sorelle di Tarzan, l’uomo cresciuto tra le scimmie. La teoria dei fan è stata confermata dalla Disney, che ha fornito ulteriori dettagli su questo complicato intreccio. In particolare, ci hanno pensato Chris Buck e Jennifer Lee, creatori di Frozen.

A quanto pare i genitori delle sorelle di Arendelle sono stati vittima di un nubifragio durante un viaggio. La regina era incinta e col marito ha trovato riparo in una giungla, dove ha dato alla luce un bambino. In seguito la coppia è stata sbranata dai leopardi. Il neonato, Tarzan, è cresciuto allevato dai gorilla.

“Nella mia testa sono fratelli, poi la gente può credere quello che vuole. Questo è lo spirito Disney” ha sottolineato Chris Buck in un’intervista a MTV. Da segnalare che il produttore è stato il creatore di Tarzan, uscito nel 1999.

Dunque è facile intuire che abbia deciso di creare un legame tra il personaggio e le sorelle di Arendelle. Legame però che esiste solo nel mondo Disney visto che il Tarzan originario, quello nato dalla penna dello scrittore Edgar Rice Burroughs, è ben altra storia.