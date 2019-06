Frozen 2 esce il 27 novembre 2019: il trailer ufficiale VIDEO

Trailer ufficiale e data d’uscita di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle

Come già annunciato nei giorni scorsi, Frozen 2 uscirà in Italia il prossimo 27 novembre. Dopo aver diffuso il primo poster del sequel, la Disney ha divulgato il trailer ufficiale del nuovo film. Che esce cinque anni dopo il grande successo del primo cartone animato. Un successo enorme, mondiale, che non è diminuito nonostante lo scorrere del tempo. E l’arrivo di un secondo film aumenterà sicuramente la popolarità della storia di Elsa e Anna. Ma cosa succederà nella nuova pellicola? Le anticipazioni sulla trama sono piuttosto scarse ma, come si può vedere nel video più in basso, la principessa di Arendelle e sua sorella decideranno di intraprendere un lungo viaggio per capire meglio le origini del loro regno e della loro famiglia.

Frozen 2: Elsa e Anna alla scoperta di Arendelle

In Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle Elsa e Anna, insieme agli inseparabili Kristoff e Olaf, si metteranno in viaggio per scoprire di più sulla loro famiglia e sulla morte dei loro genitori. Il quartetto si spingerà oltre le terre incantante per scoprire di più sui poteri magici di Elsa, di cui è sprovvista Anna. Quest’ultima, seppur senza magia, farà il possibile per difendere la sorella maggiore.

Frozen è uno dei film Disney più visti al mondo

Uscito nel 2013, Frozen resta uno dei film Disney più visti al mondo fino ad oggi. Tanto che Elsa e Anna, i nomi delle due protagoniste del cartoon, sono tra i più usati dalle neo mamme. Un successo di merchandising e popolarità che sarà incrementato ancora di più con l’imminente uscita del sequel.