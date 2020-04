Friends, reunion rinviata ma puntata speciale registrata in quarantena

Reunion Friends, le ultime news dopo la sospensione per Covid-19

Le riprese per la reunion sarebbero dovute partire a marzo ma la produzione ha dovuto posticiparle a causa della pandemia da Coronavirus che ha bloccato tutto: parliamo di Friends e dei suoi sei attori Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Anche se le riprese sono state sospese non si può dire comunque che i produttori non abbiano pensato a qualcosa di bello per tenere a bada i fan: fonti estere scrivono infatti che il cast ha registrato in segreto una reunion in teleconferenza tramite Zoom; si tratterebbe di circa novanta minuti di registrazione che dovrebbero andare in onda prima degli episodi ufficiali.

Friends, episodio speciale in quarantena: cosa vedremo

Non abbiamo molte informazioni in merito ma pare che i sei siano ovviamente rimasti in quarantena e che proprio dalle loro abitazioni abbiano registrato degli spezzoni piuttosto divertenti che, una volta assemblati, permetteranno di offrire al pubblico una reunion sui generis prima di quella che tutti attendevamo. I contenuti sono del tutto sconosciuti ma dubitiamo che non ne sapremo qualcosa di più molto presto, visto che il periodo di registrazione era il mese di marzo.

Contenuti aggiuntivi reunion Friends: i piani per l’episodio registrato in casa

L’idea del direttore Ben Winston è senz’altro valida perché permette di pubblicizzare lo show con un prodotto diverso, oltre che di mostrare i protagonisti in ambienti inusuali. Finora abbiam scritto che i novanta minuti registrati tramite Zoom dovrebbero andare in onda prima della reunion ufficiale ma non possiamo escludere una distribuzione come contenuti aggiuntivi. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.