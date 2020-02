Friends, la reunion si farà: Courteney Cox conferma, prime anticipazioni

La reunion di Friends si farà, il sogno dei fan sta per avverarsi: la sitcom torna dopo 15 anni

La reunion di Friends si farà! Sono emersi in queste ore i primi dettagli sull’evento più atteso dei fan di Matt LeBlanc, Jennifer Aniston e tutti gli altri protagonisti. Friends è ancora oggi una delle sitcom più amate di sempre e il suo successo su Netflix, dove è stata riproposta interamente, ha spazzato via ogni dubbio sulla possibilità di una reunion di Friends. A distanza di anni scopriremo quindi cosa sarà successo ai sei protagonisti della serie tv: Phoebe, Rachel, Monica, Ross, Joey e Chandler stanno per tornare. Le nuove puntate di Friends saranno disponibili sulla piattaforma HBO Max, che verrà lanciata nella primavera del 2020. Si tratta di un nuovo servizio di video on demand di proprietà della WarnerMedia Entertainment.

Torna Friends, le prime news sulla reunion: “Sta succedendo”

La notizia è giunta dal portale Variety, che ha annunciato la reunion di Friends in arrivo. Se ne era parlato molto in occasione del 25esimo anniversario della serie e l’idea è diventata più concreta nelle ultime settimane. Una notizia che non farà stare nella pelle i fan di Friends, ma forse anche gli attori protagonisti sono molto entusiasti di tornare insieme sul set. Tutti e sei sono rimasti molto uniti, tant’è che Courteney Cox, interprete di Monica, ha confermato la reunion postando su Instagram una foto del cast e scrivendo: “Sta succedendo…”. Ha anche taggato tutti i suoi colleghi. Pare non ci sia ancora molto di definito, come il titolo e il copione dei nuovi episodi, ma sarà diretto da Ben Winston e prodotto da Kevin Bright.

Friends, reunion confermata: dove eravamo rimasti

Naturalmente è presto per sapere quando tornerà Friends, per ora si parla solo di una conferma. Ma cosa potrebbe succedere nella reunion di Friends? Nell’ultimo episodio abbiamo visto finalmente il lieto fine tra Rachel e Ross. Monica e Chandler lasciare il loro appartamento per trasferirsi in una villa fuori città, per cui sarà curioso scoprire come gli autori faranno tornare tutti nei due appartamenti sullo stesso pianerottolo in cui li abbiamo sempre visti.