Fratelli Caputo, nuova fiction Canale 5: trama e quando va in onda

La nuova fiction di Canale 5 “Fratelli Caputo” sbarca nel palinsesto a ridosso delle feste natalizie per allietare le vacanze dei telespettatori italiani e fargli un po’ di compagnia in questo periodo piuttosto complesso e difficile. Il nuovo progetto Mediaset è incentrato sui protagonisti interpretati da Cesare Bocci e Nino Frassica.

Bocci è già impegnato anche con l’appuntamento Mediaset “Viaggio nella Grande Bellezza”. Frassica, invece, lo vediamo spesso sulla Rai a Che Tempo Che Fa. Due attori, certamente amati dal grande pubblico italiano, formano un fantastico duetto nella nuova mini serie di Canale 5.

Fratelli Caputo è diretta dal regista Alessio Tinturri, prodotta da Claudia Mori e dalla casa di produzione Ciao Ragazzi! con la collaborazione di Apulia Film Comision. In prima visione sul palinsesto Mediaset a Canale 5 la fiction tv farà compagnia al pubblico italiano per quattro serate e dovrebbe essere trasmesso dal giorno 23 dicembre.

Per quanto riguarda il cast il nuovo prodotto Mediaset ne vanta uno abbastanza ricco. Oltre a Cesare Bocci e Nino Frassica che vestiranno i panni rispettivamente di Alberto Caputo e Nino Caputo, ci saranno: Aurora Quattrocchi, che sarà la moglie di Calogero, padre dei due protagonisti, e Anna Teresa Rossini, che interpreterà Franca, madre di Alberto. E poi ancora a completare il cast di attori Sara D’Amario, Riccardo De Rinaldis, Giorgia Boni, Riccardo Antonaci. Infine, Giancarlo Commare, Carmela Vincenti, Francesco Guzzo, Andrea Vitalba.

Fratelli Caputo, la trama

La storia ruota intorno a due fratellastri Nino e Alberto. I due non si conoscono, non si sono mai visti ma non non solo condividono lo stesso cognome ma anche lo stesso padre. L’ex sindaco di Roccatella, in cui è ambientata la serie comedy, infatti è genitore di entrambi. Il suo nome: Calogero Caputo.

L’uomo è ormai deceduto, dunque non potrà star dietro alle vite comiche dei protagonisti, ma, da quanto si apprenderà, ha avuto il suo primo figlio da Agata, Nino Caputo. E il secondo, Alberto, è il frutto dell’amore adulterino tra lui e Franca, conosciuta da Calogero in un viaggio di lavoro a Milano. In seguito ad allora Calogero Caputo in Sicilia non è più tornato.

I destini dei due si intrecceranno nel momento in cui Alberto, commercialista che ha sempre vissuto a Nord, deciderà di intraprendere la carriera politica del padre e di tornare in Sicilia. Qui conoscerà l’intraprendente fratellastro, agente di artisti strampalati ed improbabili che si esibiscono nelle feste in piazza dei paesini vicini del sud Italia.

Una serie comedy che oltre a portare il buonumore, tra le tante cose ne approfitta per mostrare con ironie le differenze tra Nord e Sud.