Franco Terlizzi, commosso a Mattino 5: dure parole su Cristian Imparato

Franco Terlizzi non trattiene l’emozione a Mattino 5 per il figlio Michael, concorrente del Grande Fratello

Franco Terlizzi a Mattino 5 non riesce a trattenere la commozione quando parla del figlio Michael al Grande Fratello. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi non può nascondere le sue emozioni, soprattutto quando si tratta del problema che il figlio ha alle braccia. Ancora una volta, Franco ricorda che il ragazzo è nato con questa complicazione e, qualche giorno fa, gli è stato riferito che qualcuno all’interno del reality potrebbe averlo preso in giro. Proprio per tale motivo, Terlizzi ha scelto di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Franco ammette che era molto arrabbiato, ma il suo unico scopo era quello di dare conforto a Michael, un ragazzo molto dolce e sensibile. Proprio questi aspetti del suo carattere, avrebbero portato molti a credere che abbia paura a rivelare di essere gay. Su questo punto, ci tiene a dire la sua anche Federica Panicucci. Oltre gli opinionisti presenti, la stessa conduttrice ammette di aver trovato queste insinuazioni fuori luogo e abbastanza fastidiose.

Franco Terlizzi ancora furioso con Cristian Imparato: tutti contro il cantante

“Questo chiacchiericco è fastidioso”, dichiara la Panicucci. Intanto, Franco continua a precisare che, qualora il figlio fosse gay, per lui non sarebbe un problema. Ed ecco che si apre, inevitabilmente, una discussione su Cristian Imparato. Proprio l’ex partecipante di Io Canto avrebbe aperto i dubbi su Michael e pare che proprio per tale motivo sia stato eliminato durante la scorsa puntata del reality. Una volta arrivato in studio da Barbara d’Urso, l’ormai ex gieffino non ha potuto evitare un’accesa discussione con Franco, il quale ha continuato prontamente a difendere il figlio. Questo genere di insinuazioni vengono criticate proprio da tutti i presenti a Mattino 5. In particolar modo, da Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo confessa di aver conosciuto Michael, quando Franco si trovava in Honduras. “Ti dico che tuo figlio potrà contare sempre su di me”, dichiara il giornalista, convinto che se Michael fosse stato realmente gay l’avrebbe rivelato tranquillamente.

Franco Terlizzi, dure parole nei confronti di Cristian Imparato dopo la discussione al Grande Fratello

Tutti sembrano accusare Cristian Imparato per il comportamento tenuto nella Casa. A questo punto, Terlizzi esprime un duro concetto sull’ex gieffino: “Mi dispiace dirlo, ma mi sa che ha lui dei problemi grossi”. Dunque, sembra proprio che Terlizzi sia ancora abbastanza arrabbiato con Cristian, sicuro che abbia messo in difficoltà Michael all’interno della Casa.