Franco Terlizzi, nuovi aneddoti passato di Michael: malattia e avventure

Franco Terlizzi, nuove rivelazioni sul passato di Michael: mai innamorato, ma quante avventure. Poi altre confessioni sulla sua malattia: “Ho dovuto chiedere alcuni prestiti”

Franco Terlizzi, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, è tornato a parlare del figlio Michael, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip. L’ex pugile, nonché ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ha espresso ampiamente che cosa pensa delle vicende che hanno riguardato Michael di recente, soffermandosi sulle dichiarazioni di Cristian Imparato e sulla malattia alle braccia del 32enne. A proposito di quest’ultima, tecnicamente chiamata Sinostosi radio-ulnare, ha confessato che in passato è stata fonte di problemi relazionali per il figlio e si è detto molto felice che nel reality, per la prima volta, il giovane classe 1986 ne abbia parlato pubblicamente.

Franco, tutta la verità sulla malattia del figlio Michael

Franco fa sapere che fin da piccino Michael ha combattuto con la malattia. Una rarità che ha avuto bisogno di cure e visite specifiche e costose che hanno spinto l’ex pugile a fare più lavori per sostenerle: “Ho anche dovuto chiedere alcuni prestiti, ma non mi è mai importato: per mio figlio avrei fatto qualsiasi cosa”. A un certo punto c’è stata anche la possibilità di un’operazione. L’intervento, però, sarebbe stato dall’esito incerto e si è preferito evitarlo: “Sono convinto di aver fatto la scelta giusta”. Terlizzi senior confida che Michael, in adolescenza, subì atti di bullismo dai coetanei (“Lo ho saputo molti anni dopo”), situazione che lo ha spinto a chiudersi in sé e a rifugiarsi nello studio. Poi però è riuscito a riemergere, anche grazie alla palestra dove “si è fatto nuovi amici, ha trovato nuovi stimoli, ha ricominciato a uscire.”

“Michael ha avuto moltissime avventure anche se non si è mai innamorato”

Inevitabilmente, durante l’intervista, si è toccato l’argomento sollevato da Cristian Imparato, secondo cui Michael è gay. Come già ribadito in altre occasioni, Franco ha specificato che le cose non stanno così, ma anche se fosse “non ci sarebbe problema”. L’ex pugile svela poi che il figlio “ha avuto moltissime avventure anche se crede che non si è mai innamorato”. Infine l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi si augura che grazie alla partecipazione al Grande Fratello, il figlio abbia “finalmente capito che può essere amato nonostante la sua malattia… Ora ne sono certo, si è finalmente ‘liberato’“.