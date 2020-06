Franco, fratello di Albano: “Con la sorella di Romina non ha funzionato”

Franco Carrisi, fratello di Albano: “Con la sorella di Romina Power non ha funzionato. Loredana Lecciso? Donna perbene”

Franco Carrisi in confidenza. Il fratello di Albano, intervistato dal magazine Oggi, ha parlato del rapporto con il congiunto e di Loredana Lecciso, che gli ha dato due splendidi nipoti: Albano Junior e Jasmine. Non solo: facendo un tuffo nel passato è ritornato al tempo in cui ha cantato con il fratello, Romina Power e la sorella di quest’ultima, Taryn. Si mormorò addirittura che ci fu una relazione tra lui e l’americana. In realtà, ha spiegato Kocis (nome d’arte di Franco, 72 anni), non ci fu mai una storia per via di un’incompatibilità caratteriale. Insomma, andava d’accordo con Taryn ma la passione è un’altra cosa.

Il fratello di Albano: “Troppo diversi io e la sorella di Romina”

Correvano gli Anni Settanta quando Albano, Franco, Romina e Taryn cantavano ‘Taca, taca, banda’, spopolando in Italia e in Europa. Il brano, in Spagna, raggiunse addirittura la vetta, scalando le posizioni musicali e giungendo al primo posto. Un periodo che Kocis ricorda con particolare piacere. “Fu un grande successo: eravamo gli Abba italiani, trionfammo in tutta Europa. Girare l’Europa tutti e quattro insieme fu un’esperienza bellissima”, ha raccontato al magazine Oggi Franco che ha aggiunto che l’idea di formare un quartetto venne a Romina che forse spingeva anche per un fidanzamento tra lui e Taryn. La verità, nonostante il ricamo della cronaca rosa dell’epoca, è che il fidanzamento non ci fu. “Non siamo stati mai fidanzati, a livello caratteriale non ha funzionato, eravamo troppo diversi”, ha chiosato il fratello di Albano.

Franco Carrisi: le parole di stima per Loredana Lecciso

Franco ha speso parole anche per Loredana che da qualche mese è tornata a fare coppia con Albano. Per lei ha riservato pensieri di stima e affetto, sottolineando di esserle molto legato e che è “una donna perbene”, che tiene molto a suo fratello maggiore. Nel frattempo il gossip sulla Lecciso continua a essere rumoroso. L’ultimo spiffero porta in direzione del prossimo Grande Fratello Vip, in partenza a fine estate o a inizio autunno. Voci dai corridoi Mediaset dicono che Loredana potrebbe essere chiamata nel ruolo di opinionista.