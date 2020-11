Franco Di Mare, ‘auto-ospitata’ a Rai 3: il direttore rifinisce nella polemica

By

Il giornalista al centro di una nuova polemica in riferimento alla messa in onda del documentario Il terremoto – Irpinia 1980

Franco Di Mare, giornalista nonché direttore di Rai Tre da qualche mese a questa parte, è finito nuovamente nel calderone mediatico. A fargli le pulci stavolta non è stata Striscia la Notizia (con il programma di Antonio Ricci nelle scorse settimane il conduttore ha avuto frizioni pesanti circa il tema ‘rientro in tv di Mauro Corona), bensì Il Fatto Quotidiano. La testata diretta da Marco Travaglio ha infatti posto il focus su una vicenda curiosa riguardante il documentario Il terremoto – Irpinia 1980, trasmesso dalla terza rete del servizio pubblico pochi giorni fa in occasione dell’anniversario della tragedia. Tragedia consumatasi nella serata del 23 novembre 1980 quando un sisma di magnitudo 6.9 devastò l’Irpinia e provocò quasi 3000 vittime.

Il Fatto Quotidiano fa notare che giornali e tv in questi giorni hanno fatto a gara per accaparrarsi l’ospite più illustre e l’intervista più esclusiva. “In realtà tanta fatica appare sprecata se si dà un’occhiata a quel che è successo lo scorso lunedì sera su Rai3, quando è andato in onda il meritorio documentario Il terremoto – Irpinia 1980”, si legge sulla testata.

Il giornale aggiunge poi un ‘piccolo dettaglio’: “Anche sforzandosi non poco, gli autori non hanno trovato miglior esperto che l’onnipresente Franco Di Mare, accidentalmente direttore della stessa rete che ha mandato in onda il documentario, ovvero Rai3”.

Dunque vengono analizzati gli spezzoni in cui Di Mare fa capolino nel prodotto audio-visivo, infarcito dei suoi ricordi (“Ero uscito a prendere della legna, e poi tutto è crollato”). Anche quelli legati al merito tributato alla Democrazia Cristiana “che seppe anche stare vicina al territorio”. Il direttore compare anche nei titoli di coda finali, venendo inserito tra gli altri autori del programma. Il Fatto Quotidiano quindi chiosa con ironia: “La scritta è persino un po’ malinconica, forse meritava di più: mica è da tutti ospitarsi da solo nella propria rete”.

Franco Di Mare, il caso Mauro Corona e la bagarre con Striscia la Notizia

Di recente Di Mare è stato molto chiacchierato, in quanto ha usato il pugno di ferro nei confronti di Mauro Corona, ospite fisso di Bianca Berlinguer a CartaBianca fino a qualche settimana fa. Poi quel “gallina” rivolto alla conduttrice che gli è costato il posto. A dir la verità la Berlinguer, dopo aver ricevuto le scuse dallo scrittore, lo ha perdonato e si è detta pronta a riaccoglierlo in trasmissione. Non della stessa opinione il direttore di Rai Tre.

Alla luce di ciò, Striscia la Notizia è piombata sul giornalista consegnandogli il Tapiro d’Oro tramite Valerio Staffelli e pungolandolo su alcuni episodi della sua carriera. Una vicenda che ha fatto infuriare Di Mare il quale ha risposto duramente, mettendo nel mirino l’operato del tg satirico di Antonio Ricci.