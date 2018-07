Francisco Porcella: a Pechino Express grazie ad Anastasia Kuzmina

By

Francisco Porcella a Pechino Express dopo Ballando con le Stelle: le parole di Anastasia Kuzmina

Francisco Porcella è pronto per Pechino Express. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle parteciperà alla nuova edizione del programma di Costantino della Gherardesca in coppia con l’attore Andrea Montovoli. I due saranno I Surfisti, che poi è anche il vero lavoro di Porcella. Che, prima di accettare la proposta dell’adventure game di Rai Due, ha chiesto consiglio alla fidanzata Anastasia Kuzmina, la sua insegnante di ballo nel varietà di Milly Carlucci. La ballerina ucraina ha partecipato a Pechino qualche anno fa e ha subito spronato Francisco a non perdere questa occasione così importante.

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina felici insieme

“Quando, subito dopo la finale di Ballando con le Stelle, mi è arrivata la proposta di fare Pechino Express, mi sono consultato con Anastasia. E lei mi ha detto, senza esitare. “Accetta subito, la tua carriera è importante”. Stare lontano da lei mi peserà, sì. Ma quando un sentimento è vero, la distanza non lo spegne”, ha fatto sapere Francisco Porcella al settimanale Di Più Tv. Dunque, procede a gonfie vele la storia d’amore tra Anastasia Kuzmina, nata tra una rumba e un tango. Come svelato da Porcella, fin da subito si è instaurato un forte legame con la ballerina ma solo dopo un mese di prove i due hanno ceduto alla passione.

Francisco Porcella: “Stare lontano da Anastasia mi peserà”

“Quando il programma è finito ci siamo resi conto tutti e due che non era stata l’avventura di un momento ma che volevamo continuare a vederci”, ha puntualizzato Francisco Porcella.