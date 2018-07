Francisco Porcella, amore a gonfie vele con Anastasia Kuzmina: “È speciale”

Francisco Porcella e la fidanzata Anastasia Kuzmina: amore a gonfie vele dopo Ballando con le Stelle

Continue a gonfie vele la storia d’amore tra Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Il surfista e la ballerina si sono innamorati grazie a Ballando con le Stelle e, dopo la fine del programma di Milly Carlucci, la loro intesa non è diminuita. Anzi, la passione tra i due aumenta giorno dopo giorno e Francisco e Anastasia non hanno paura di mostrare il loro amore sui social network. “Per ora stiamo molto bene insieme. Abbiamo ciascuno il proprio mondo professionale, ma troviamo il tempo per stare insieme. Lei è una ragazza speciale”, ha fatto sapere l’italo-americano al settimanale Spy.

Francisco Porcella a Pechino Express come Anastasia

Sono tante le cose che accomunano Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Tra queste Pechino Express, il format di Rai Due al quale hanno partecipato entrambi. La ballerina di Ballando con le Stelle ha preso parte all’edizione del 2012, arrivando seconda in coppia con l’attore argentino Andres Gil. Porcella è nel cast del 2018 – in onda in autunno – con Andrea Montovoli. Un’esperienza che si preannuncia gratificante e scoppiettante per Francisco che, sicuramente, avrà chiesto più di qualche consiglio alla bionda fidanzata.

I vecchi amori di Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina

Prima di conoscere Francisco Porcella, Anastasia Kuzmina ha vissuto una breve storia d’amore con il campione di judo Fabio Basile. I due si sono conosciuti proprio a Ballando con le stelle ma, dopo la fine della trasmissione, lo sportivo ha preferito ritornare tra le braccia dell’ex compagna Sofia. Porcella, invece, ha avuto una relazione con Beatrice, modella sarda.