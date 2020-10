Franceska Pepe tuona contro il Grande Fratello Vip: “Vergognoso”, il fatto

Franceska Pepe contro il Grande Fratello Vip. La modella e web influencer non ha esitato ad attaccare la produzione del reality show in alcune stories Instagram. La 28enne non ha gradito l’ultima puntata dela quinta edizione, quella andata in onda su Canale 5 venerdì 9 ottobre. Nel corso della serata si è tornati a parlare della falsa love story tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra ma pure del presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Elementi triti e ritriti per la Pepe, costretta ad abbandonare il bunker di Cinecittà lo scorso lunedì 5 ottobre. Ma a detta di Francesca con la k è ancora più vergognoso che nessuno abbia affrontato il caso della sua eliminazione. Per giorni si è parlato di un probabile rientro di Franceska per presunte irregolarità dovute ad alcuni voti arrivati dalla Spagna. Ma alla fine l’eliminazione della Pepe è stata confermata e la diretta interessata non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il proprio disappunto.

Le dichiarazioni di Franceska Pepe contro il Grande Fratello Vip

“Io sono in treno perché sto andando da Roma a Milano perché domani ci sarà la puntata di Live non è la d’Urso. Sarò presente per togliervi un po’ di soddisfazioni”, ha premesso Franceska Pepe su Instagram. “Ieri è stato vergognoso il fatto che si sia parlato per un sacco di tempo di argomenti che ormai sono triti e ritriti due p…e così ci stanno facendo con le loro favole e le loro cose invece di chiarire il fatto che tutta Italia si sta domandando sul televoto”, ha osservato l’ex fiamma di Vittorio Sgarbi. “Io non sto accusando nessuno però credo che dei chiarimenti siano doverosi in questo senso per rispetto anche di tutte le persone che hanno votato usando gli sms. Quindi io lascio un hashtag #ridatecifranceska a favore di tutte le persone che ci tengono particolarmente a rivedermi all’interno della casa o a vedermi in generale”, ha aggiunto l’ex gieffina.

Franceska Pepe ha criticato gli ascolti tv del Grande Fratello Vip

Prima di queste dichiarazioni Franceska Pepe ha fatto dell’ironia sugli ascolti del Grande Fratello Vip, calati di nuovo dopo la sua eliminazione. Tra l’altro, seppur fuori dal buker di Cinecittà, la Pepe è stata protagonista dell’ultima puntata per via di una furiosa lite dietro le quinte. È stata la stessa Franceska a rivelarlo ad Alfonso Signorini, lasciando di sasso il conduttore e il pubblico. Stando a quanto trapelato la Pepe e la collaboratrice di Signorini sono quasi arrivate alle mani. Il motivo del litigio? Secondo il racconto dell’ex gieffina alla base mancanza di rispetto e toni accesi.

Chi è Franceska Pepe e perché è diventata famosa in televisione

Franceska Pepe è una modella e web influencer toscana di 28 anni. Nel 2016 ha partecipato a Miss Europa classificandosi al secondo posto. In passato ha posato anche per la copertina di Playboy. Ha inoltre partecipato ad un episodio di The Lady, la web serie scritta e diretta da Lory Del Santo. Franceska è laureata in Economia alla Cattolica di Milano. Ha fatto chiacchierare con la sua relazione, durata solo sette ore, con Vittorio Sgarbi. Nel 2020 è stata scelta da Alfonso Signorini come concorrente del Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia si è messa subito in mostra come provocatrice: si è integrata poco col resto del gruppo e ha litigato più volte con Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Stefania Orlando.