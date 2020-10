Franceska Pepe: “Crollo ascolti GF Vip? Ma dove vanno senza di me?”

Nuovo dato negativo per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. L’ottava puntata, in onda su Canale 5 venerdì 9 ottobre 2020, ha totalizzato il 16.53% di share con 2.754.000 telespettatori. La serata degli ascolti tv è stata vinta da Rai Uno con Tale e Quale Show di Carlo Conti. Per il programma Mediaset un calo di mezzo milioni di spettatori e quattro punti di share rispetto allo scorsa puntata di lunedì 5 ottobre, quando lo show aveva registrato un buon risultato, riuscendo addirittura a fronteggiare la fiction con Alessandro Gassmann Io ti cercherò. Un brusco calo che è stato commentato su Instagram da Franceska Pepe, ultima eliminata dal programma. La modella e web influencer ha ribadito che senza di lei è difficile fare buoni risultati. A quanto pare la 28enne non ha digerito la recente eliminazione, arrivata in circostanze assai misteriose. Odiata in Casa quanto amata dal pubblico, la Pepe ha perso al televoto – per un soffio, per una percentuale davvero minima di voto – contro Adua Del Vesco. Per giorni si è parlato di un probabile rientro di Franceska per presunte irregolarità dovute ad alcuni voti arrivati dalla Spagna. Ma alla fine l’eliminazione della Pepe è stata confermata e la diretta interessata non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il proprio diasppunto.

Franceska Pepe ha litigato con un’autrice del Grande Fratello Vip dopo l’eliminazione

Nella puntata di venerdì 9 ottobre Franceska Pepe è entrata solo in un secondo momento nello studio del Grande Fratello Vip. Dietro le quinte l’ex fiamma di Vittorio Sgarbi ha avuto una lite furibonda con un’autrice della trasmissione. È stata la stessa Franceska a rivelarlo ad Alfonso Signorini, lasciando di sasso il conduttore e il pubblico. Stando a quanto trapelato la Pepe e la collaboratrice di Signorini sono quasi arrivate alle mani. Il motivo del litigio? Secondo il racconto dell’ex gieffina alla base mancanza di rispetto e toni accesi.

Franceska Pepe torna in tv a Live-Non è la d’Urso dopo il Grande Fratello Vip

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, dove è stata indubbiamente protagonista delle prime settimane, Franceska Pepe tornerà presto in tv. Domenica 11 ottobre sarà tra gli ospiti di Live-Non è la d’Urso, dove affronterà le cinque sfere.