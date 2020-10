Franceska Pepe assente in studio stasera: è positiva al test sierologico

L’ex gieffina non sarà presente in studio durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip e rivela ai fan la spiacevole notizia appena ricevuta

Franceska Pepe sarà assente nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 5 in studio. L’ex gieffina annuncia ai suoi fan che assisterà a questo appuntamento da casa, in quanto è risultata positiva al test sierologico! Lei stessa ne parla con i propri followers, attraverso le Storie di Instagram: con un video, in cui indossa la mascherina, Franceska pare trovarsi in macchina. Proprio ora avrebbe ricevuto il risultato! Infatti, fa notare che il tutto è accaduto adesso. La Pepe ammette, però, di essere rimasta sorpresa di fronte a questa notizia, poiché si sente benissimo, come è possibile notare dal video.

“Mi spiace fare questa storia, però vi devo informare di una cosa molto seria che è successa adesso”, così inizia il suo messaggio Franceska. “Stasera non sarò in puntata perché ho fatto il test sierologico ed è risultato positivo”, continua poi la Pepe. La giovane modella fa presente che questo risultato potrebbe non essere attendibile al 100%. Pertanto, dovrà effettuare il tampone e fare, così, le dovute verifiche. Franceska dichiara che è necessario capire se effettivamente ha contratto il virus e se può trasmetterlo. Detto ciò, la Pepe ci tiene a dare alcuni consigli ai suoi fan. In particolare, l’ex concorrente invita il pubblico che la segue a rispettare le regole anti-contagio, imposte dallo Stato.

Scendendo nel dettaglio, consiglia ai fan di utilizzare le mascherine e di prestare la massima attenzione all’igiene. Ora che i contagi continuano a salire e il servizio sanitario torna ad accusare duri colpi in Italia, è bene rispettare tutte le regole messe in atto dal Governo. Tra queste c’è quella di lavare spesso le mani, soprattutto quando rientriamo a casa. Franceska ribadisce questo concetto e ammette di essere ossessionata dall’igiene. Proprio per tale motivo, per lei sarebbe il colmo aver contratto il Coronavirus.

In qualunque caso, la Pepe chiede ai suoi fan di stare molto attenti, per la sicurezza di tutti. La modella si dichiara dispiaciuta, in quanto non potrà prendere parte alla puntata di questa sera. Non è la prima volta che Franceska è assente in studio dopo la sua eliminazione. Lo scorso 16 ottobre, ad esempio, anticipava ai suoi followers su Instagram che non sarebbe stata presente in puntata, poiché aveva bisogno di riprendersi dal periodo stressante che sta vivendo.