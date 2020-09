Francesco Vecchi è tornato a Mattino 5 con una grossa novità. Come annunciato dalla collega Federica Panicucci il giornalista ha approfittato della pausa estiva per convolare a nozze. Il 38enne ha mostrato la fede al dito, ha ringraziato per gli auguri ma ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli. Del resto Vecchi è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Non ha mai nascosto la presenza di una persona speciale nella sua vita ma non ne ha mai parlato troppo. È certo che la moglie di Vecchi non fa parte del mondo dello spettacolo e il loro rapporto va avanti da anni. Durante la bella stagione Francesco ha condiviso sul suo account Instagram una foto con la sua signora che ha subito fatto incetta di like e commenti positivi. Una foto vacanziera, forse realizzata in luna di miele.

Il ritorno di Francesco Vecchi e Federica Panicucci a Mattino 5

Per il quinto anno consecutivo Francesco Vecchi è tornato al timone di Mattino 5 con Federica Panicucci. In passato i due hanno vissuto dei momenti difficili ma oggi sono buoni colleghi. Vecchi e la Panicucci hanno saputo ricostruire un rapporto dopo le polemiche sorte in seguito al fuori onda di Striscia la notizia. In una intervista radiofonica Francesco ha ammesso che lui e Federica sono riusciti a trovare un equilibrio che permette alla coppia di lavorare con serietà e professionalità. Certo, non sono diventati grandi amici e non si frequentano fuori dagli studi televisivi ma per il presentatore è fondamentale aver trovato un’armonia con la Panicucci, che conduce il format dal 2009.

Chi è Francesco Vecchi, la carriera del giornalista Mediaset

Laureato in Discipline Economiche e Sociali presso l’Università Bocconi di Milano, Francesco Vecchi ha iniziato la carriera come giornalista sportivo. Ha lavorato nella redazione del Tg 5 e al programma Controcampo. Ha seguito come inviato i Mondiali 2010, gli Europei 2012 e le finali di Champions League dal 2010 al 2013. Successivamente è passato ad occuparsi di attualità. Ha lavorato anche a TgCom24 e scritto per Libero e il Corriere della Sera.