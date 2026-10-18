Francesco Totti si apre tra “depressione”, “divorzio inaspettato da Ilary Blasi” e stima per Noemi Bocchi

Francesco Totti in vena di confidenze. L’ex capitano giallorosso, intervistato dal Corriere della Sera, ha ripercorso le tappe salienti della sua vita post calcistica, segnata da alcuni eventi traumatici. Ha sfiorato la depressione, ha dovuto convivere con il grave lutto dell’amato padre e ha affrontato il divorzio da Ilary Blasi, definito da lui stesso “inaspettato”. Da quel periodo difficile ne è uscito grazie anche a Noemi Bocchi, la donna con cui fa coppia da quando si è separato e che in questo momento si sta facendo conoscere a livello televisivo partecipando a Ballando con le Stelle.

Francesco Totti: “Ho sfiorato la depressione”

Totti ha ricordato il giorno in cui si è ritirato dal calcio. All’Olimpico è scoppiato in lacrime, davanti a decine di migliaia di romani per cui è stato ed è tuttora un’icona. La fine della carriera è stata un momento delicato dal punto di vista personale: “C’era tanta malinconia, perché finiva la mia carriera. Ero morto dentro, perché per noi calciatori, quando finisce il campo da gioco, cambia tutto, si chiude un ciclo della vita. Ero frastornato, non mi riconoscevo”.

I giorni seguenti furono ancora più tosti. La vita che aveva condotto per oltre vent’anni, tra allenamenti e match, non c’era più. L’adrenalina che gli dava il rettangolo verde non l’avrebbe più sentita. Fu il buio. “Sì, c’è stato un momento in cui ho rischiato la depressione – ha raccontato – Che è una parola pesante, che spaventa. Ma non riuscivo a ritrovare il senso delle cose. Noi calciatori siamo abitudinari, la nostra vita è scandita in modo regolare. Improvvisamente arrivava il vuoto. Mi sentivo solo in mezzo all’oceano. Mi sembrava che il vuoto mi soffocasse. Non ero pronto, improvvisamente mi mancava la terra sotto ai piedi”.

La morte del padre

Dopo il ritiro, venne anche a mancare suo padre, che è stato un pilastro nella sua vita. “La morte di papà per me è stata la fine di tutto”, ha confessato l’ex stella della Roma, ricordando come papà Enzo fosse stato un genitore silenzioso, ma al contempo forte ed educativo. Un uomo di altri tempi: presente, ma non troppo espansivo con i sentimenti. “Mai un complimento, mai un abbraccio. Ma con uno sguardo ci dicevamo tutto”, ha aggiunto Totti. L’ex calciatore ha riferito che suo padre, anche quando da giovane in famiglia di soldi non ce n’erano molti, non gli ha mai fatto mancare nulla, trasmettendo sempre positività, rispetto ed educazione verso gli altri. “Quando se ne è andato, mi è mancata l’aria”, ha chiosato.

Il divorzio “inaspettato” da Ilary Blasi

A rendere la situazione ancora più complessa c’è stato il divorzio da Ilary Blasi. “Una separazione inaspettata“, l’ha definita Totti. “So bene – ha aggiunto – che quando due genitori si lasciano, a soffrirne di più sono i figli. Ma questa è la vita, che regala cose belle e cose brutte. E noi, insieme, abbiamo vissuto le une e le altre”. Nonostante la burrasca matrimoniale, con i suoi tre figli è riuscito a mantenere ottimi rapporti: “Dopo quello che ho vissuto, spero in primo luogo di stare bene. Sono felice dei miei figli, che mi amano, mi stimano e mi sono stati vicini nei momenti più difficili”.

Totti: “Noemi Bocchi mi fa stare bene”

Oggi al suo fianco c’è Noemi Bocchi, che si sta facendo conoscere dal pubblico gareggiando a Ballando con le Stelle. Quando è arrivata la proposta da Milly Carlucci, Totti è rimasto pietrificato. Temeva che il meccanismo del gossip potesse in qualche modo avere ripercussioni sulla sua relazione. Ma poi, con una battuta, ha convinto la compagna ad accettare. Nell’intervista al Corriere le ha riservato parole al miele: “Mi fa stare bene. È una brava ragazza”.