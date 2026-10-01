“Totti pietrificato e sotto shock”, parla Noemi Bocchi dopo l’ingaggio a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle scalda i motori, sabato 3 ottobre aprirà i battenti in prime time su Rai 1: tra le concorrenti più attese c’è senza dubbio Noemi Bocchi, la compagna di vita di Francesco Totti. La 38enne romana, da quando la relazione con l’ex calciatore è diventata di dominio pubblico, non ha mai accettato ospitate televisive, né ha rilasciato interviste, eccezion fatta per quella concessa al magazine Gente nelle scorse ore. Al settimanale ha confidato diversi aneddoti del suo quotidiano con Totti e di come quest’ultimo ha reagito quando gli ha riferito dell’offerta che le ha fatto pervenire la produzione dello show danzante condotto da Milly Carlucci.

Noemi Bocchi: “Nel 2023 ho avuto un problema di salute. Tutti hanno parlato di me”

Bocchi, durante l’intervista, ha sottolineato come negli ultimi anni, cioè da quando fa coppia con Totti, tutti hanno parlato di lei e hanno dato giudizi. La sola a non essersi espressa è stata lei stessa: “Hanno parlato tanto e tutti, tranne me. I pregiudizi ci sono stati, ne hanno dette di tutti i colori. Scendere sulla pista di Ballando mi permetterà di farmi conoscere, di mostrare che ho una mia identità, una personalità. Sinceramente non ho mai pensato di intraprendere un percorso televisivo, ma la chiamata di Milly è arrivata nel momento più giusto”.

La 38enne ha inoltre riferito che viene da anni complessi e delicati, segnati dalla separazione nel 2019 dall’ex marito. Ha anche spiegato che nel 2023 ha avuto un problema di salute non di poco conto. “L’amore della famiglia e la fede mi hanno aiutata molto in questi momenti – ha reso noto – Sono emotiva, ansiosa, sono molto più semplice di quanto si possa pensare e mi intimorisce tutto ciò che esce dalla mia comfort zone, ossia casa, affetti, amici”.

Bocchi a Ballando con le Stelle: “Francesco scioccato quando lo ha saputo”

Durante la chiacchierata con Gente, Bocchi ha anche rivelato la strana reazione avuta da Totti quando ha saputo del suo impegno a Ballando con le Stelle:

“Anche se lui è più chiuso e non è troppo abituato, io ci tengo a confrontarmi su tutto. All’inizio era scioccato, non parlava. Poi mi ha spiegato che era preoccupato, non sapeva come avrei potuto reagire al forte impatto mediatico, perché sa che, da quando sto con lui, per me non è sempre stato semplice vivere la quotidianità sotto la lente d’ingrandimento. “Quanto al ballo, amo’, non so che cosa ne potrà uscire…”.

Dopo aver affrontato l’effetto sorpresa, Totti ha spinto la compagna ad avventurarsi nel talent show di Milly Carlucci. “Ero titubante – ha rimarcato – poi però, lui mi ha detto: “Come la stai a fa’ lunga”. Ho firmato di getto coprendomi gli occhi con la mano. È un po’ come se mi avessero chiesto: “Ti vuoi lanciare con il bungee jumping?”. Razionalmente dici no, non lo farei, ma a volte devi saper cogliere l’attimo e ti devi buttare”.

Nel programma danzerà in coppia con Giovanni Pernice, fidanzato di Bianca Guaccero. Noemi lo ha descritto come un insegnante modello e perfezionista, con un sano senso della competizione. Spazio poi ad un altro aneddoto riguardante Totti: “Quando ho mostrato a Francesco i balli che dovrò affrontare è ammutolito. Siamo simili di carattere, siamo entrambi gelosi, ma non lo dimostriamo per non dare soddisfazione all’altro. Sono certa che farà il tifo per me”.

Bocchi: “Non temo la giuria, ho più paura di me stessa”

Quando a Bocchi è stato chiesto se tema la giuria, che vedrà protagonisti due new entry (Alberto Matano e Barbara D’Urso), è arrivata la seguente risposta: “Ho più paura di me stessa. Ho grandi aspettative nel ballo, il timore che ho è di deludermi. Sono molto autocritica, non vorrei fare figuracce e, di riflesso, far imbarazzare i miei figli e Francesco. Quanto alla giuria, se arriveranno valutazioni negative non le vedrò come un colpo basso, ma come uno spunto per migliorare e applicarmi di più”.

L’augurio della 38enne è che la partecipazione a Ballando le riservi momenti di leggerezza e divertimento. Inoltre auspica che una simile esperienza possa aiutarla a gestire con più lucidità le emozioni e a recuperare sicurezza in se stessa. “Sono certa che il ballo, oltre a far emergere un po’ di sensualità, possa anche essere terapeutico. E voglio dare il massimo”, ha chiosato.

Noemi Bocchi sulla relazione con Totti: “Se fosse un ballo, sarebbe un tango”

“Se la nostra storia fosse un ballo sarebbe un tango. Ci unisce la dolcezza, ma anche la passione, l’intrigo, il gioco di sguardi. Lo sguardo di Francesco mi è entrato nel cuore sin dalla prima volta che l’ho incontrato”, ha raccontato Noemi, aggiungendo che per certi versi è molto simile al compagno, per altri no.

“Siamo molto simili. Francesco e io. La mia amica dice che io sono lui al femminile. Siamo entrambi semplici, accudenti, a tratti timidi. Francesco è di un’autenticità e di un’umiltà che sono difficili da spiegare, considerata la sua carriera sportiva”, ha riferito Bocchi. Ha anche narrato che quando litigano stanno entrambi in silenzio, provando a tenere il punto. Ma solitamente è lui che facendo il vago fa il primo passo per riprendere il dialogo.

Per quanto riguarda le differenze caratteriali, una è evidente: “Lui bada alle cose importanti della vita, per il resto si fa scivolare tutto addosso, a me non scivola nulla”. “Sono molto empatica, assorbo le emozioni che mi circondano e mi immedesimo nel dolore degli altri, facendomi mille domande per capire il perché di certi avvenimenti. Penso e ripenso alle cose, e, se qualcuno mi fa un torto, devo chiarire e confrontarmi subito”, ha concluso Noemi.