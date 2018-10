Totti, duro colpo per il suo libro: scaricate illegalmente oltre 10 mila copie

Francesco Totti vittima della pirateria informativa: scaricate illegalmente oltre 10 mila copie del nuovo libro

Francesco Totti ha dovuto ingoiare un boccone amaro in questi giorni. Il calciatore, impegnato nelle ultime settimane con la promozione del suo nuovo libro (Un Capitano), è stato infatti vittima della pirateria informativa. La sua autobiografia, edita da Rizzoli, pare infatti sia iniziata a girare tra i tifosi della Roma illegalmente. Al momento, nello specifico, si contano oltre 10 mila copie scaricate in maniera illecita. Un danno economico decisamente non indifferente questo, sia per la casa editrice che per i ricavati del libro che, come molti sanno, Totti avrebbe devoluto all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

Francesco Totti, in circolazione copie illegali del suo nuovo libro: aperta la caccia ai colpevoli

“A Roma non si parla d’altro” è stato scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi “Il libro Un Capitano di Francesco Totti, invece che nelle librerie, sta viaggiando da un telefono all’altro attraverso WhatsApp”. Stando a quanto emerso, inoltre, “Pare che i tifosi abbiano scaricato illegalmente il libro per non doverlo comprare (il prezzo al pubblico è di 21 euro)”. Le copie messe in circolazione illecitamente, come anticipato sopra, sarebbero più di 10 mila. La caccia ai colpevoli, però, è ufficialmente partita.

Francesco Totti a Verissimo: l’intervista di Silvia Toffanin

Della sua autobiografia, proprio recentemente, Francesco Totti è stato invitato a parlarne a Verissimo. Che l’intero ricavato del libro sarebbe stato devoluto in beneficenza, difatti, lo aveva detto lui stesso durante questa intervista. Il fatto che le copie del suo libro stiano viaggiando da un dispositivo all’altro alla velocità della luce, dunque, oggi non rattrista solo l’ex Capitano della Roma ma lascia l’amaro in bocca a molti, soprattutto se si pensa alle persone che di questo contributo economico (venuto a mancare a causa delle copie illegali diffuse) avrebbero potuto usufruirne.