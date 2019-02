Francesco Totti ingrassato dopo il ritiro: ecco come è tornato in forma

Francesco Totti ingrassato dopo il suo addio al mondo del calcio: ecco come l’ex capitano della Roma ha ritrovato la forma persa

Francesco Totti ritorna in forma. L’ex capitano della Roma, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, pare sia riuscito a perdere i chili presi dopo l’addio al mondo del calcio. Lui che, per costituzione e per genetica, sarebbe propenso ad ingrassare, pare abbia dovuto fare i conti con l’ago della bilancia in salita quest’estate. Il fatto di non essersi dedicato a nessuno sport e di aver trascorso i mesi estivi in totale relax avrebbero contribuito a far aumentare di peso il campione. A settembre, però, grazie ad una dieta sana e all’aiuto della moglie Ilary Blasi, Totti è riuscito a perdere ben 5 chili in eccesso.

Francesco Totti dieta: ecco come ha fatto a perdere 5 chili

Dopo un’estate di “bagordi” Francesco Totti è diventato un maniaco della forma fisica. Già a settembre, come scritto da Oggi, l’ex calciatore si sarebbe affidato ai consigli della moglie e a quelli di un bravo nutrizionista per perdere i chili presi durante le vacanze e dopo il ritiro. “In pochi mesi ha buttato giù cinque chili” è stato scritto dal settimanale. Come? “Dicendo addio alla carne rossa e limitando moltissimo i dolci (che sono la sua debolezza)”. Tutto il resto, poi, è stato in discesa. Il risultato? Totti ha recuperato la forma fisica e adesso sta meglio, più di quando giocava nella Roma.

Francesco Totti a Verissimo: l’intervista all’ex capitano della Roma

Una delle ultima volte che abbiamo visto Francesco Totti in TV è stato a Verissimo, durante l’intervista concessa a Silvia Toffanin in occasione dell’uscita del suo libro. La sua presenza del programma è stata accolta con tanto entusiasmo dal pubblico e della conduttrice (molto amica di Ilary Blasi) la quale, per presentarlo, ha speso bellissime parole nei suoi confronti. “Francesco è un campione non solo sul campo, ma anche nella vita” ha detto la Toffanin.