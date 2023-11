Francesco Totti: “Il rapporto con Ilary? Serve un nuovo equilibrio”

Francesco Totti torna a parlare di Ilary Blasi. L’ex calciatore ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere Della Sera, sviscerando diversi argomenti con il giornalista Walter Veltroni: dall’estinzione del numero 10 nel calcio al rapporto con Spalletti fino ai sogni futuri. Immancabile anche il capitolo sul matrimonio ormai finito con Ilary Blasi. È passato circa un anno e mezzo dall’annuncio della separazione di una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. Un anno e mezzo passato tra tribunali, frecciatine pubbliche e la ‘guerra dei rolex‘, che non hanno fatto altro che attirare ulteriormente l’attenzione dei media. Tuttavia, Totti ha confessato di essere alla ricerca di un altro tipo di rapporto con colei con la quale ha condiviso 20 anni della sua vita.

“Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli”, ha detto inizialmente Totti, ricordando la lunga relazione con l’ex moglie. Dal loro grande amore, sono nati tre figli: Cristian (17 anni), Chanel (16) e Isabel (7). Proprio per loro, Francesco è intenzionato a migliorare la relazione con Ilary e crede che la cosa migliore sia quella di trovare un nuovo equilibrio nella loro famiglia. Chiaramente, non è un’impresa facile. Gli screzi e i rancori sono tanti, ma bisogna dare priorità ai figli e cercare di fargli vivere questa nuova normalità nel modo più sereno e tranquillo possibile:

Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti.