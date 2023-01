Francesco Totti ha deciso nelle scorse ore di condividere nelle sue Instagram Stories una foto che ha un alto valore simbolico. Er Pupone si è infatti mostrato in compagnia anche dei suoi tre figli, ovvero Isabel, Christian e Chanel, per la prima volta senza la madre Ilary Blasi. Si tratta di uno scatto “importante”, visto che non era mai successo prima che lo sportivo pubblicasse uno scatto con la sua prole al completo senza la madre, mentre chi ha scattato la foto potrebbe essere (il condizionale è d’obbligo) la tanto chiacchierata Noemi Bocchi. Ad assicurare che Noemi e Totti sono effettivamente in vacanza insieme, a proposito, ci ha pensato Il Messaggero.

Un quadretto familiare davvero adorabile, dunque, scattato nella scintillante città di Miami dove Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi hanno deciso di passare questi primi giorni del 2023. Ovviamente, ormai non è più un segreto che fra Totti e Noemi sia un corso un’importante storia d’amore (Noemi era infatti già apparsa taggata nelle Stories del campione sportivo) ma si tratta pur sempre di una foto dove sono presenti i figli di Totti in vacanza senza l’adorata mamma Ilary Blasi.

Interessante notare, a proposito, quale sia stata la scelta “social” compiuta dai due figli più grandi di Ilary e Totti, ovvero Chanel e Christian. Il figlio maschio, infatti, ha quasi subito condiviso lo scatto ripubblicandolo nelle sue Instagram Stories. Chanel Totti, al contrario, ancora non ha ripostato l’immagine. Un gesto, il suo, che potrebbe facilmente avere un significato speciale, visto e considerato che Chanel ha da sempre un rapporto di vicinanza privilegiato con la madre. Scegliendo di non condividere lo scatto (perlomeno non subito, ma è tutto da vedere) Chanel sembra aver voluto indirettamente mandare un messaggio alla madre, che dallo scatto potrebbe essere in qualche modo rimasta scottata.

Ilary Blasi nel frattempo si gode la Thailandia con la nuova fiamma

Mentre l’ex marito passa il suo tempo fra le spiagge e i locali della Florida, dall’altra parte del mondo l’ex moglie si diverte con quello che è a tutti gli effetti il suo nuovo compagno. Gli ultimi giorni dell’anno scorso (e primi del 2023) Ilary li ha trascorsi con l’imprenditore Bastian Muller, con cui si troverebbe attualmente a Bangkok.