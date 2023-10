Francesco Totti e Noemi Bocchi, aria di crisi? La mossa social di lei

Cosa sta succedendo tra Noemi Bocchi e Francesco Totti? La compagna dell’ex calciatore ha suscitato preoccupazione e sospetti in molti dopo aver condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram, in cui partiva per Tokyo, senza la compagnia del fidanzato. L’assenza di Totti si è fatta sicuramente notare, dato che i due sono soliti uscire e viaggiare sempre insieme. Dunque, vedendo la donna volare dall’altra parte del mondo da sola, in tanti hanno subito pensato ad una possibile crisi nella coppia. Dopo poche ore, però, i rumors sono stati prontamente smentiti.

In realtà, Noemi sarebbe partita proprio per accompagnare Totti nel suo lavoro: l’ex capitano della Roma sarebbe stato scelto da una rete televisiva giapponese per parlare della sua carriera, dell’importanza dello sport e dell’amore e la dedizione per l’unica e importante squadra che ha contraddistinto la sua vita e carriera. Per l’occasione, la Bocchi ha voluto essere al fianco del suo compagno, che, infatti, la raggiungerà nel giro di qualche giorno. Dunque, pare che non ci sia nessun viaggio in solitaria in corso. Tuttavia, c’è un altro dettaglio inusuale che alcuni fan della coppia non hanno potuto fare a meno di notare.

Noemi Bocchi: gesto social ambiguo verso Francesco Totti

Poco fa, Deianira Marzano ha pubblicato nelle sue storie Instagram la segnalazione di una sua seguace, che riportava di aver notato che la Bocchi avrebbe cancellato le storie in evidenza insieme a Francesco. O, almeno, questo è ciò che ha dichiarato l’utente in questione. Un gesto che potrebbe non aver alcun significato, ma che, in un mondo social come quello di oggi, porta inevitabilmente molti a parlare e a farsi diverse domande. Inoltre, Noemi avrebbe scelto di eliminare queste foto proprio quando i due sono separati, con lei a Tokyo e lui a Dubai. Dettaglio che ha fatto riaccendere nuovamente rumors di crisi.

Ad ogni modo, come già menzionato prima, Totti dovrebbe raggiungere la compagna tra pochi giorni. Dunque, prossimamente si avranno le risposte definitive alle voci di questi giorni. Per ora, è necessario ribadire che si tratta solamente di gossip che non hanno trovato conferma in alcun fatto concreto o dichiarazione dei diretti interessati.