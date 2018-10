Francesco Totti dietro le quinte GF: gelato per tutti, aneddoto svelato

Francesco Totti dietro le quinte del GF Vip: “Quando prese la smart e andò a comprare il gelato per tutti…”. L’aneddoto svelato da Gabriele Parpiglia: “Stavo per piangere… Grande cuore”

Gabriele Parpiglia, noto giornalista e autore televisivo, ha svelato un succoso aneddoto su Francesco Totti. Il racconto riporta un delizioso gesto di cui il Capitano giallorosso si è reso protagonista nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quando durante una puntata era presente nel dietro le quinte mentre era in corso la diretta del reality. Tutto ha avuto quando tra gli addetti ai lavori non in onda è cominciata a serpeggiare l’acquolina in bocca: voglia di gelato. Il marito di Ilary Blasi ha captato il clima in studio e…

Totti e il gelato per tutti al Grande Fratello Vip

“Vi racconto una cosa per dirvi lo spessore della persona – scrive Parpiglia nel suo ultimo post su Instagram – (non solo del calciatore famoso in tutto il mondo). Lo scorso anno eravamo dietro le quinte del Grande Fratello Vip. Durante una pausa con alcune persone scappa la frase che avevamo voglia di dolce. Francesco, ricordo, era distante”. Totti però non era abbastanza lontano da non sentire quali fossero le voglie di gelato di alcuni addetti ai lavori. “Arriva il blocco pubblicitario – prosegue l’autore televisivo– andiamo veloci dietro le quinte e troviamo sei vaschette di gelato, un gelato buonissimo offerto da lui”. A questo punto Parpiglia si domanda come avesse potuto aver trovato così in fretta il dolce e…

Francesco Totti, il racconto di Parpiglia: “Il mito che diventa uomo, l’uomo che si racconta attraverso un piccolo gesto”

“Io lo ringrazio – narra sempre Gabriele Parpiglia -. Gli dico: ‘Ma come hai fatto a trovarlo così velocemente!? (Domanda da idiota)’. Lui secco mi risponde ‘Gabriè, ho preso la Smart e l’ho comprato. Come dovevo fare secondo te?’. Ecco, sembrerà una cavolata ma io, tipo, stavo per piangere”. Infine la chiosa del giornalista: “Il mito che diventa uomo, l’uomo che si racconta attraverso un piccolo gesto, una semplicità dolce… come il gelato, come il suo cuore. Il grande cuore di #totti ❤️ #bookstagram#instabook #ilcapitano #roma #story#football”.