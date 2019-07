Francesco Totti come Gianluca Vacchi: l’ultimo acquisto per la sua villa

Francesco Totti come Gianluca Vacchi: l’idea dell’ex calciatore per la propria casa

In cosa somiglia Francesco Totti a Gianluca Vacchi? Secondo quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’ex calciatore e marito di Ilary Blasi avrebbe avuto la stessa idea dell’imprenditore di farsi installare nella propria abitazione un campo da paddle. Totti, che da poco ha lasciato la Roma e non senza polemiche e reciproche accuse, sembra si stia appassionando allo sport molto in voga tra i vip. Il paddle, definito come la nuova frontiera del tennis, sta conquistando personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Si gioca usando una pallina e una racchetta, le quali però si differenziano dal classico tennis. La pallina infatti è più soffice e la racchetta più piccola e piena di forellini. Lo sport dunque sembra aver appassionato l’ex numero 10 della Roma.

Francesco Totti: l’ultima passione dell’ex calciatore

“Nuovo acquisto nella splendida villa di Francesco Totti“, scrive Chi, “che per alimentare la sua passione per il paddle, si è fatto costruire in casa un campo regolamentare per giocare. In Italia la stessa idea è venuta a Gianluca Vacchi, patito di partite in notturna di questo sport“. Una vera passione quella nata in Totti, tanto forte che ora in casa ha un vero campo per poter giocare in estrema libertà e senza limiti di orario a paddle.

Ilary Blasi svela tutta la verità su Gf Vip e Temptation Island Vip

Chi, nel numero in edicola il 3 luglio, non si è solo occupato di riportare l’ultimo gossip su Francesco Totti. Ma si è soffermato anche sulla moglie: Ilary Blasi. La conduttrice ha così svelato tutta la verità sotto la fuga di notizie che la riguarderebbero. Al centro: Gf Vip e Temptation Island Vip. Chiusa ufficialmente la parentesi del reality show di Canale 5 (quest’anno a condurlo sarà Alfonso Signorini), la presentatrice sarà impegnata per il ritorno in tv di Giochi senza frontiere.