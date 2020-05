Francesco Sole, pasticcio: riprende Giulia mentre fa pipì e si vede tutto

Momenti di imbarazzo per l’ex tronista di Uomini e Donne: Francesco pubblica per sbaglio un video di Giulia dove si intravedono le sue grazie! L’influencer si sfoga sui social

Nelle ultime ore non si parla d’altro su Instagram: l’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià è attualmente al centro del gossip per via di un errore grossolano commesso proprio dal suo fidanzato Francesco Sole. Il giovane ha condiviso per sbaglio un video della fidanzata mentre urinava nel giardino di casa: peccato che nel video si intravedono anche le parti intime di Giulia! Una volta accortosi del ‘fattaccio’, Sole ha provveduto immediatamente a rimuovere il video incriminato. Purtroppo, avendo i due influencer una vasto pubblico sui social, le immagini sono state salvate e condivise altrove. A volte la tecnologia può giocare brutti scherzi e questa volta a farne le spese sono stati proprio Francesco e Giulia. Un errore può capitare ma in questo caso si tratta di immagini molto private che in mani sbagliate potrebbero seriamente creare problemi alla diretta interessata. E così, qualche ora dopo, l’ex tronista ha lanciato un appello attraverso alcune storie di Instagram per invitare i fan a segnalare chiunque condividesse tale video.

Giulia preoccupata per le immagini diffuse in rete: “Segnalate”

“Francesco ha pubblicato quel video non volutamente. Ovviamente mi sono molto arrabbiata con lui, quel contenuto non lo volevo online, stavamo giocando e ridendo e quindi non stavamo infrangendo nessuna legge. In quel video si vedono le mie parti intime, lo trovo oggettivamente poco carino, soprattutto da parte di donne che condividono questo contenuto. Io ci metto ore a creare video di make-up, cucina, ma condividete quelli! È possibile che questo video abbia fatto così tanto scalpore?”, ha dichiarato molto amareggiata l’influencer nelle sue storie. In seguito, la Cavaglià ha invitato i suoi follower a segnalare gli utenti che stanno condividendo le immagini in questione. “Se vedete questo contenuto vi chiedo per favore di segnalarlo, è stato un errore chiaramente, e invito tutte le persone a capire che stanno violando la mia privacy. Il mio fidanzato non è stato attento, oltre che arrabbiarmi con lui più di tanto non posso fare. Vediamo tutti i giorni che le ragazze vengono ricattate per video di questo genere, io eviterei di farli girare”.

Francesco Sole innamorato di Giulia vuole tornare in tv

In un’intervista concessa al settimanale Di Più, Francesco ha dichiarato: “Giulia mi ha fatto venire voglia di tornare a lavorare in televisione. Ho già nuovi progetti e spero che vadano in porto presto. Sarebbe il coronamento di un periodo già magico perché con Giulia sono molto, molto felice. Lei è la donna cui spero di trascorrere tutto il resto della mia vita”.