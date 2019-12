Francesco Sole, l’amore per Giulia Cavaglià e la risposta a Manuel Galiano

Giulia Cavaglià e Francesco Sole, una storia d’amore nata all’improvviso

Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono felici e innamorati, e qualsiasi eventuale dubbio sulla loro relazione sembra essere stato smentito dai fatti: il pubblico infatti ha avuto contezza del fatto che sono fidanzati da un bel po’ ormai, e stando all’intervista rilasciata da lui durante Non succederà più, su Radio Radio, a Giada De Miceli, pare che sia una relazione destinata a durare parecchio. “Adesso – queste le parole di Sole dopo i primi minuti dedicati al suo nuovo libro – sono in un bellissimo periodo. Siamo all’inizio, ci stiamo godendo questa fase d’innamoramento”. Francesco ha anche sottolineato di sentirsi fidanzato adesso e che se all’inizio c’era qualche dubbio questo dipendeva essenzialmente dal fatto che lui e Giulia si conoscevano da poco.

Francesco Sole si racconta: le emozioni per la sua Giulia

“Era un’intervista – queste le sue parole su un’intervista rilasciata in passato in cui disse di non ritenersi fidanzato – dell’inizio, quando ci siamo iniziati a conoscere. Diciamo – ha poi spiegato – che le prime volte era scattata subito la passione, spesso ci siamo lasciati scappare i baci o i limoni in pubblico, però all’inizio non sapevamo ancora come sarebbe andata”. “Sono due anni – ecco alcune delle dichiarazioni più belle che Sole ha rilasciato alla Di Miceli sulla sua Giulia – che sono single, stavo molto bene da solo, e mi sono trovato ora a non avere più armadio perché i miei vestiti sono i pigiami di Giulia, il mio bagno ormai è il bagno di Giulia… In realtà è una ragazza dolce, molto attaccata alla famiglia, quindi ha dei valori molto belli, mi sono trovato molto in sintonia con lei sin da subito”. Quelle di Francesco insomma sono le parole di un ragazzo innamoratissimo, il cui sentimento sarà senz’altro ricambiato dall’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne.

Francesco Sole, la risposta a Manuel Galiano e il progetto della convivenza

Tanti i progetti che la coppia ha per il futuro, primo fra tutti quello della convivenza: “Stiamo per… Vediamo… In teoria stiamo capendo come… Stiamo trovando un modo”. E pensare che Giulia all’inizio era diffidente proprio perché veniva fuori da storie complicate. Al riguardo non possiamo che segnalarvi che Francesco ha anche risposto all'”in bocca al lupo” di Manuel Galiano dell’ultima volta: non si è scomposto più di tanto, si è limitato a un “Crepi!” e ha evitato qualsiasi polemica. Staremo a vedere a questo punto che impatto avrà la convivenza sulla vita di entrambi. Francesco e Giulia sembrano intenzionati a fare sul serio, quindi speriamo di tornare a scrivere solo buone notizie sul loro conto!