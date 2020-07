Francesco Sole e Giulia Cavaglià: distanze, crisi e retroscena. Il gossip

Nelle ultime ore si è fatta strada la voce che vuole Giulia Cavaglià e Francesco Sole in crisi, se non addirittura separati. A far scattare l’allarme sulla coppia alcuni indizi trapelati via social. Lei ha smesso di seguire lui su Instagram (lui invece no). Inoltre sono spariti alcuni like dalle foto di coppia. Ma c’è di più: attualmente i due, che da quando hanno iniziato a frequentarsi sono inseparabili, sono distanti l’uno dall’altra. L’ex tronista di Uomini e Donne si trova a Milano mentre lo YouTuber sta alloggiando in un hotel a Forte dei Marmi. Sulla questione crisi, entrambi stanno tenendo le bocche ben cucite. Da segnalare però che da quando l’indiscrezione ha cominciato a circolare né la Cavaglià né Sole si sono premurati si smentire quanto scritto dalla cronaca rosa. E forse qui gatta ci cova.

Francesco Sole e Giulia Cavaglià, nessuna smentita sulla crisi

Sono stati diversi i fan che di recente si sono fiondati sotto ai profili social di Francesco e Giulia per chiedere come procedesse la storia e se fosse vero che una crisi sentimentale li ha investiti. Anche in questo caso, sia Sole sia la Cavaglià hanno optato per il silenzio, preferendo non rilasciare alcuna dichiarazione. Che ci sia qualche problema nel rapporto pare più che probabile. Resta da capire se si tratta di una crisi passeggera oppure se il percorso comune è giunto su un binario morto. Se così fosse, si tratterebbe di un fulmine a ciel sereno, in quanto fino a pochi giorni fa la relazione sembrava pervasa soltanto da dolci sentimenti e affiatamento.

Giulia e Francesco, come si sono conosciuti

Sole e Giulia si sono conosciuti l’autunno scorso dopo che lo scrittore, guardando una replica del Trono di Uomini e Donne con protagonista proprio la Cavaglià, ne era rimasto stregato. Così il primo approccio è stato via social. Una parola tira l’altra e si è giunti al primo incontro. Lì è scattata la scintilla. Scintilla che è presto diventata un falò incandescente di sentimenti. Ora è il momento di capire se quel fuoco arde ancora oppure se si è spento.