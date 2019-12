Francesco Sole osa con Giulia: auguri speciali, e si becca del feticista

Francesco Sole osa con Giulia Cavaglià: gli auguri speciali, e si becca del feticista

Come stanno Francesco Sole e Giulia Cavaglià? Benone, la coppia macina sentimenti ed è più affiatata che mai, tanto che il poeta ha voluto rendere degli auguri speciali alla sua dolce metà, osando un po’ su Instagram. Inutile dire che immediatamente dopo la pubblicazione del post sono fioccati una marea di commenti. Addirittura Francesco si è beccato del feticista. E come ha reagito? Naturalmente nel suo stile, ossia facendosi una risata e chiamando in causa la fidanzata. Insomma risate e buon umore, anche perché si avvicina il Natale e si è tutti più buoni e zuccherosi. Figuriamoci chi lo ‘zucchero’ lo dispensa per professione, come lo You Tuber.

“All I want for Christmas is Giulietta”

“All I want for Christmas is Giulietta”, ha scritto Sole a corredo di uno scatto molto sensuale in cui si è ritratto con la sua Giulietta. I due si sono immortalati sul letto, in una posa provocante e al contempo romantica, richiamando l’atmosfera natalizia. Qualcuno è rimasto colpito da un dettaglio: cioè i piedi della Cavaglià tenuti tra le mani da Francesco. “La mia domanda nasce spontanea quando guardo questi scatti…. sei un feticista?”, ha chiesto una fan dello scrittore, in maniera molto seria. Meno seria la risposta di Sole: “Ahha, lascio rispondere a Giulietta…” L’ex tronista non si è ancora pronunciata. Chissà se rilascerà un commento interessante. Feticisti e clima goliardico natalizio a parte, la coppia è ormai definitivamente decollata dopo essere stata al centro del gossip e di alcune punzecchiature nelle scorse settimane.

Francesco e Giulia, l’incomprensione sull’inizio della love story

Poco dopo che Francesco e Giulia hanno ufficializzato la loro relazione, si sono trovati al centro di una voce scomoda. Motivo? Sole, ospite a Vieni da Me da Caterina Balivo, disse di aver notato la Cavaglià in tv a Uomini e Donne. E subito dopo averla vista di averla contattata raggiungendola in fretta e furia a Torino. Il racconto ha fatto levare diverse congetture: “Quindi i due si sono conosciuti mentre lei era negli studi dello show condotto da Maria De Filippi?”. Le insinuazioni si sono diffuse a macchia d’olio in un amen sui social. A quel punto ha preso parola Sole, che ha chiarito che è vero che l’ha notata a UeD ma vedendola nelle puntate disponibili sul web, quando la presenza della ragazza nello show si era ormai conclusa da mesi.