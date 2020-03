L’amica geniale Nino Sarratore: le dichiarazioni di Francesco Serpico su Gaia Girace, l’attrice di Lila

Francesco Serpico è uno degli attori protagonisti della seconda stagione de L’amica geniale. Il suo personaggio – Nino Sarratore – si trova al centro di un vero e proprio triangolo amoroso, che coinvolge le amiche del cuore Lila e Lenù. Nelle ultime puntate della seconda stagione Nino cede al fascino di Lila, con la quale vive un’intensa e appassionante storia d’amore. Per Serpico e Gaia Girace (l’interprete di Lila) non è stato facile entrare subito in sintonia e per questo il regista Saverio Costanzo ha invitato loro a frequentare un corso di tango. Il ballo ha avvicinato i due interpreti che poi sono riusciti con maggiore scioltezza a girare determinate scene d’amore, molte delle quali pure piccanti.

Francesco Serpico ha legato con Gaia Girace ma nella vita di tutti i giorni è amico di Margherita Mazzucco

“Prima di cominciare a girare la seconda stagione de L’amica geniale, il regista Saverio Costanzo ha mandato me e Gaia Girace a fare insieme alcune lezioni di tango. Lo ha fatto perché entrassimo davvero in sintonia, perché tra noi si creasse una certa intimità, visto che poi avremmo dovuto girare diverse scene d’amore. Ha funzionato: è anche grazie a queste lezioni che sul set si è creata una bella intesa”, ha raccontato Francesco Serpico al settimanale Di Più. “Nonostante questo, però, quando abbiamo dovuto girare le scene d’amore all’inizio ero un po’ imbarazzato perché Gaia ha solo sedici anni, cinque meno di me, e non sapevo se avesse già vissuto certe cose nella realtà, perciò sentivo una grande responsabilità nei suoi confronti. A poco a poco, però, l’imbarazzo è diminuito, fino a scomparire del tutto e a trasformarsi in una grande alchimia. E tutto questo ha reso le nostre scene insieme ancora più reali”, ha aggiunto.

L’amica geniale: Francesco Serpico è legato da quattro anni alla studentessa Laura

Nonostante le scene di passione con Gaia Girace, Francesco Serpico ha legato di più con Margherita Mazzucco, la Lenù de L’amica geniale. Ma solo un’amicizia e nulla più: entrambi sono impegnati con altre persone. L’attrice non ha reso noto il nome del fortunato mentre Francesco non ha nascosto il legame che da ben quattro anni ha con Laura, studentessa di Architettura di 21 anni. I due si sono conosciuti al liceo e prima di iniziare una storia d’amore sono stati amici per un lungo periodo. Seppur molto giovane, Serpico sogna già un futuro insieme a Laura, un futuro fatto di matrimonio e figli. Un sogno per il momento accantonato, visto che l’interprete di Nino Sarratore si divide tra la recitazione e gli studi in Medicina. Il 21enne non ha infatti ancora deciso se da grande farà l’attore o il medico.

Come Francesco Serpico ha speso i soldi guadagnati sul set de L’amica geniale

“L’amica geniale mi ha insegnato molto, mi ha regalato la popolarità e anche una certa indipendenza economica. È proprio grazie ai soldi guadagnati con L’amica geniale che sono riuscito ad andare a vivere da solo. Nello stesso tempo continuo a studiare: sono al terzo anno di Medicina e gli esami vanno bene”, ha dichiarato Francesco Serpico.