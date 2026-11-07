Francesco Sarcina si rifiuta di parlare di Clizia Incorvaia su Rai1 e tuona su Scamarcio: “Nessuna pace”

Francesco Sarcina, intervistato a Ciao Maschio da Nunzia De Girolamo, ha parlato di svariati temi ed è tornato a rilasciare dichiarazioni sul matrimonio finito con Clizia Incorvaia, con la quale ha la figlia Nina. Ha anche detto che non ha intenzione di perdonare Riccardo Scamarcio, suo ex migliore amico. Il cantante delle Vibrazioni ha accusato l’attore di avere avuto un flirt con Clizia quando era ancora sposato. L’influencer siciliana, invece, ha raccontato in diversi frangenti una versione differente. Sarcina, nel corso dell’ospitata nel programma di Rai 1, ha poi riservato parole al miele per la sua seconda moglie Nayra Garibo, oltre ad esprimere un parere pesante su Tony Effe e Fedez: “Non sono cantanti”.

Francesco Sarcina su Clizia Incorvaia: “Si fa di tutto per infamare il genitore”

Dopo il divorzio, Sarcina e Incorvaia hanno azzerato i rapporti. Sono soltanto in contatto per la gestione del tempo da passare con la figlia Nina. “La cosa che più mi rattrista è che, quando si parla di preservare i figli, poi si fa di tutto per infamare il genitore. E questo è molto grave, a mio avviso”, ha dichiarato l’artista conversando con De Girolamo, aggiungendo che determinate esternazioni pubbliche hanno conseguenze sui figli. Alla domanda se abbia mai vissuto un amore tossico, il cantante ha replicato in modo secco: “A voglia”.

De Girolamo a questo punto ha menzionato esplicitamente Clizia Incorvaia, con Sarcina che ha subito chiarito di non voler parlare dell’ex moglie: “Io non vorrei parlarti di questo argomento, perché mi spiace molto, soprattutto per i miei figli. A me fa male per i miei figli, fondamentalmente. Perché poi, insomma, sono passati così tanti anni… Abbiamo una vita felice”. E a proposito di ‘happy life’, il frontman delle Vibrazioni ha sottolineato che oggi è felice accanto a Nayra Garibo, descritta come “una donna veramente speciale”. “Sa accarezzarmi. Mi sa abbracciare – ha raccontato – questa cosa è, per me, molto importante. Perché il potersi proprio lasciare andare, per me, è sempre stato molto difficile, in realtà”.

La rivelazione sul mancato perdono di Riccardo Scamarcio

Quando Sarcina disse pubblicamente che il suo matrimonio con Clizia Incorvaia era terminato, affermò di aver scoperto un tradimento con protagonisti l’ex moglie e Scamarcio. L’attore non ha mai commentato la vicenda, l’influencer sì, sostenendo che quando ci fu un fugace avvicinamento al divo le sue nozze erano già giunte al capolinea. Sarcina continua invece a parlare di tradimento e non ha intenzione di perdonare l’ex migliore amico: “Come faccio a fare pace, non mi fido. Nel momento del tradimento ho pensato: io gli avrei affidato anche i miei figli in mano. Io credo tanto nell’amicizia, ma sono stato tradito tantissimo’’.

Sarcina tranchant su Tony Effe e Fedez: “Non sono cantanti”

A Ciao Maschio si è poi parlato di musica e Nunzia De Girolamo ha fatto giocare l’ospite a “Cosa butti e cosa tieni”. Davanti alle fotografie di Fedez, Tony Effe e Sal Da Vinci, Sarcina ha salvato l’artista campano. “Se parliamo di artisti, io qui ne vedo solo uno, Sal. Gli altri possono essere simpatici, carini, intelligenti, quello che vogliamo, ma Tony Effe e Fedez non sono cantanti. Perché qui comunque si parla di musica”, ha osservato, aggiungendo di non essere favorevole all’uso dell’autotune, che consente di correggere o modificare l’intonazione della voce.

“L’autotune è un effetto che viene usato per intonare – ha ricordato Sarcina – E oltretutto viene usato anche male. Quell’effetto lì maschera la vera voce. Quindi delle volte non sappiamo neanche chi sta cantando”.

Le dipendenze: “Sono sempre una menzogna”

Nel salotto di Rai 1, il rocker ha anche parlato degli eccessi e delle dipendenze, uno dei temi che ha affrontato nel suo libro. De Girolamo gli ha chiesto quanto abbia mentito a se stesso in quel periodo. “Tantissimo, ovvio. Le dipendenze sono sempre una menzogna. Ti prendi in giro da solo. Cioè, tu lo sai, ma te ne freghi. Dici di fare una cosa, poi ne fai un’altra”, ha concluso il cantante.