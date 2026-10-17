Francesco Sarcina ha denunciato di nuovo Clizia Incorvaia, lei a Verissimo: “Volevo fingere la mia morte”

Francesco Sarcina ha nuovamente denunciato l’ex moglie Clizia Incorvaia. Lo ha rivelato la stessa influencer siciliana, ospite a Verissimo. Secondo quanto riferito dalla 46enne, l’ex marito avrebbe deciso di andare per vie legali dopo l’intervista dello scorso gennaio di Clizia sempre nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. In quel frangente l’ex gieffina vip, quando le fu domandato se nel corso del matrimonio con il cantante ci furono violenze fisiche, rispose “meglio omettere certe cose”, aggiungendo di non voler aggiungere alcunché per il bene della figlia Nina. Dichiarazioni che fecero rumore e che Sarcina ha deciso di prendere di petto, denunciando l’ex moglie per diffamazione.

Clizia Incorvaia a Verissimo: nuova denuncia di Francesco Sarcina

“Il nostro era un amore malsano”, ha esordito Clizia, durante la chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 17 ottobre. Dopodiché ha spiegato che Sarcina l’ha denunciata per diffamazione, dicendo che la decisione del cantante l’ha fatta soffrire: “Mi fa male questa denuncia, disturba la mia serenità. Fa male dovermi trovare a scusarmi e a giustificarmi dopo che avevo deciso di mettere da parte tutto. Tutti pensano che io sia una donna forte, ma nessuno sa quanto mi costa proteggere me, la mia famiglia, Paolo, Gabriele e Nina. Il messaggio che voglio dare è quello di una me resiliente, che si piega ma non si spezza”.

Tornando alle rivelazioni dello scorso gennaio, quelle per cui Sarcina l’ha denunciata, ossia le presunte violenze subite durante il matrimonio, Incorvaia ha sottolineato di essersi pentita di non aver denunciato: “Non avevo la forza. Stavo cercando di salvare me stessa. Volevo lasciare quella vita e ripartire da zero. Come Mattia Pascal di Pirandello, volevo fingere la mia morte per ricominciare di nuovo. Non c’è un tempo per denunciare un abuso”.

Clizia ha inoltre riferito di aver parlato della faccenda con suo padre e sua madre. Quest’ultima le ha suggerito di non procedere per vie legali, con il fine di proteggere sua figlia Nina. “Mamma non voleva che lo denunciassi per Nina. Io, però, non posso piangere e subire gli attacchi da parte sua e di chi gli sta accanto”, ha chiosato l’influencer, alludendo probabilmente alla nuova moglie del cantante, che l’ha attaccata nei mesi scorsi, sostenendo che vada in televisione a raccontare drammi per avere visibilità.

“Ho sempre pensato a proteggere la mia famiglia e invece mi ritrovo con l’ennesima denuncia da parte loro. Ho portato le prove, la giustizia farà il suo corso”, ha continuato Clizia. E ancora, ha dichiarato di aver messo al corrente Nina “di un po’ di cose”. Con la figlia ha inoltre affrontato un percorso con gli assistenti sociali e gli psicologi. “All’inizio – ha confessato – le ho mentito: le ho detto che quelle donne erano mie amiche dell’università. Mi sentivo in colpa. Poi siamo andate in struttura e le abbiamo detto la verità. E lei mi ha detto: “Tranquilla mamma, io so le cose””.

L’interruzione della gravidanza: “Dovuta al forte stress”

La 46enne ha poi confidato che quanto vissuto le è costato non poco dal punto di vista economico: “Dodici biglietti al mese per andare a Milano, per due weekend al mese: è stato un impegno dal punto di vista fisico, ma anche economico. Non voglio parlare del vil denaro. È stata messa in dubbio la mia capacità di madre ed è stato detto che sono una madre disfunzionale”.

Spazio poi all’interruzione della gravidanza di quegli anni: Clizia ha riflettuto su quell’episodio, imputandolo al forte stress provato in quella fase della sua vita: “Per lo stress ho subito un’interruzione di gravidanza. Rita Rusic mi disse: “Stai trattenendo uno stress fisico sovrumano, non va bene”. Ma io pensavo che ce l’avrei fatta. Da quando ci sono i miei bambini, i miei attacchi di panico si sono ridotti e ho più energie. Quello che non mi ha ammazzato mi ha fortificato. Mamma dice che sono diventata più aggressiva, più dura, però forse sono più determinata”.

Le parole rivolte a Eleonora Giorgi e l’amore per il marito Paolo Ciavarro

Infine Incorvaia ha ricordato Eleonora Giorgi che avrebbe compiuto gli anni il 21 ottobre. L’attrice è scomparsa il 3 marzo 2025 ed aveva un legame speciale con la nuora. “Lei mi diceva che non abbiamo bisogno di un uomo che ci salvi, abbiamo bisogno di una persona che ci cammini accanto. E io l’ho trovata: è Paolo. Nonostante gli ultimi anni duri, mi è sempre rimasto accanto, mano nella mano”, ha concluso Clizia.