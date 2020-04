Francesco Sarcina furioso: “Attacchi diffamatori, agirò seriamente”

Il cantante e la presunta frecciatina per l’ex moglie: “Non cedo agli attacchi”

Poche ore fa, Francesco Sarcina ha pubblicato un post su Instagram in cui ha ringraziato i fan per il sostegno e ha affermato di non voler cedere ai ripetuti attacchi e pettegolezzi degli ultimi giorni. La guerra tra l’ex leader delle Vibrazioni, Clizia Incorvaia e la presunta amante di Sarcina sembra proseguire seppur a distanza. Dopo l’uscita di Clizia dal Grande Fratello Vip, l’ex modella è tornata sulle questioni che riguardano l’artista nel salotto di Live-Non è la d’Urso. L’ex gieffina ha affrontato quella che sarebbe l’amante di Sarcina dando vita ad un duro scontro. Dalle ultime parole di Francesco, pare che quest’ultimo abbia assistito al confronto e ha voluto dire la sua sui social network. In modo molto velato, Sarcina avrebbe preso le distanze dalle provocazioni affermando di procedere in via del tutto privata.

La replica di Sarcina su Instagram: “Provocazioni diffamatorie”

Qualche ora fa, il cantautore si è riversato sul suo account ufficiale di Instagram per rispondere probabilmente a ciò che è accaduto nella trasmissione di Canale 5. Prima, però, ha ringraziato i suoi follower: “Volevo solo dirvi grazie bella gente. Vi leggo e siete stupendi, perché mi fate capire quanto sia importante il mio operato e mi date un sacco di forza per non cedere e non cadere ai continui attacchi puerili e diffamatori”. In tale post, però, Sarcina ha puntualizzato che il suo atteggiamento scostante non significa stare in silenzio. “Almeno io non lo faccio pubblicamente, me ne occupo seriamente in privato”, ha concluso il cantante. Un chiaro messaggio che potrebbe significare un confronto con le due donne in sedi differenti dalla tv?

Francesco e Clizia: quando ci sarà la separazione legale?

In una recente intervista per Novella 2000 è proprio l’ex gieffina che ha parlato dell’ex marito per quanto riguarda la loro separazione: “Non siamo ancora legalmente separati, l’udienza di separazione è fissata per il 23 aprile, vediamo come andrà. Ora i tribunali sono praticamente chiusi, speriamo”.