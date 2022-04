Francesco Sarcina e la fidanzata Nayra: il cantante svela un segreto

Francesco Sarcina ha ritrovato serenità e stabilità in amore. Dal 2020 il cantante de Le Vibrazioni è legato ad una modella messicana, la 25enne Nayra Garibo. A neppure un anno dal primo incontro, nel dicembre 2021, la coppia ha avuto una bambina: la piccola Yelaiah. Per l’ex Professore di Amici si tratta della terza figlia dopo Tobia, avuto quindici anni fa da un legame giovanile, e Nina, nata dal matrimonio poi naufragato con l’influencer Clizia Incorvaia.

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv Francesco Sarcina ha spiegato che Nayra è arrivata nella sua vita in maniera inaspettata, all’improvviso, quando ormai l’artista non credeva più in un sentimento così bello e profondo qual è l’amore. Decisivo è stato l’incontro tra i due, decisamente diverso da quelli che generalmente fa l’interprete. Sarcina ha confidato di aver incontrato la compagna durante un viaggio in Messico:

“Lei non sapeva neppure chi fossi, si è innamorata dell’uomo, non del cantante, non le interessava la notorietà. Questo è stato bellissimo”

Per amore Nayra ha così lasciato il Messico e si è trasferita a Milano, dove vive Francesco Sarcina. La differenza d’età – lei 25 anni, lui 45 – non sembra essere un problema per la coppia, più che mai unita e affiatata. Il musicista si è detto inoltre grato alla Garibo per avergli fatto il dono di diventare padre per la terza volta.

Una grande emozione per Francesco Sarcina che da padre di tre figli con tre donne diverse ha una regola ben precisa: quella di avere tutti i figli sempre insieme. Con la neonata è più facile visto che vive con lei ma quando va a prendere Tobia poi porta con sé sempre anche Nina, che ha sei anni.

La bambina è diventata due volte sorella maggiore nel giro di pochi mesi: da parte del padre ha avuto la piccola Yelaiah mentre da parte della madre è arrivato a febbraio 2022 il piccolo Gabriele. Quest’ultimo è il figlio che Clizia Incorvaia ha avuto dall’attuale compagno, il conduttore Paolo Ciavarro, figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi.

I due si sono conosciuti nel 2020 al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e nel giro di poco tempo hanno messo su famiglia. Per amore Clizia ha lasciato Milano, dove si era trasferita ai tempi dell’Università, per traslocare a Roma, città natale del suo Ciavarro.