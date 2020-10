Francesco Renga, morto il padre: il post doloroso e i commenti dei colleghi

Nelle scorse ore è venuto a mancare il padre del cantante Francesco Renga. Salvatorico è morto a 91 anni. Da tempo era malato di Alzheimer, come lo stesso artista bresciano aveva narrato tempo fa in una trasmissione del piccolo schermo. L’uomo dimorava nella residenza per anziani Villa Salute in via Montini, a Brescia. I funerali si sono celebrati in forma privata. Originario di Tula, in provincia di Sassari, Salvatorico si è arruolato giovanissimo nella Guardia di Finanza motivo per cui si è poi trasferito al nord. Oggi Renga ha voluto ricordare il genitore scomparso pubblicamente, attraverso un post divulgato sui suoi profili social. Tra le righe si legge il dolore provato dall’ex marito di Ambra Angiolini. Subito dopo la pubblicazione del ricordo di Salvatorico, tantissimi i fan che si sono stretti attorno a Francesco, lasciando commenti di sostegno. Tra questi anche alcuni big della musica italiana, come Vasco Rossi, Nek, Ermal Meta e la band Modà.

Francesco Renga, morto papà Salvatorico: le parole dell’artista bresciano

“Mio padre se n’è andato… mi piace pensare che ora sia finalmente di nuovo insieme a mia madre, Jolanda il suo unico grande amore. È questa speranza che mi aiuterà a sopportare la sua mancanza, voglio poi ringraziare tutte le persone che in questi giorni mi hanno mandato i loro messaggi di affetto e vicinanza. Grazie di cuore a tutti”. Così Francesco Renga su Instagram, postando una foto del genitore defunto. Il cantante, in passato, aveva confidato che Salvatorico, affetto da Alzheimer, nell’ultimo periodo si ricordava soltanto della moglie Jolanda, scomparsa a soli 52 anni, aggiungendo che a volte confondeva la figlia Paola (sorella gemella di Francesco) per la coniuge venuta a mancare anni fa. Come sopra accennato, il post di addio è stato subito commentatissimo da fan e personaggi noti.

Lutto per Francesco Renga, l’abbraccio dei colleghi della musica

Tra i primi a far sentire il proprio appoggio a Renga, c’è stato Nek, al secolo Filippo Neviani. “Ti vogliamo bene. Che Dio accolga il tuo papà”, le parole del cantante di ‘Laura non c’è’. Vasco Rossi si è premurato di inviare un grosso abbraccio virtuale al collega che ha risposto con affetto, nominando la rockstar modenese con uno dei suoi soprannomi più celebri: “Grazie Comandante”. Anche Ermal Meta si è detto parecchio dispiaciuto nell’aver appreso la triste notizie. Rudy Zerbi, come Vasco Rossi, ha dato un forte abbraccio ‘social’ all’artista di ‘Angelo’, mentre il profilo ufficiale dei Modà ha rilasciato un cuore rosso come gesto di vicinanza. Oltre ai commenti ‘vip’, una marea di reazioni di cordoglio e vicinanza dai fan.