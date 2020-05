Francesco Renga: “Lockdown, Ambra? I figli sono stati da lei, ecco perché”. Il cantante fa eco all’ex dopo l’intervista da Maurizio Costanzo

Francesco Renga, ai tempi del Covid-19 anche la musica cambia passo. Il cantautore bresciano esce oggi con un nuovo singolo, “Insieme: Grandi amori”, partorito durante l’emergenza sanitaria. Inevitabile che la canzone sia stata ‘costruita’ pensando al surreale periodo del lockdown. “È un brano che vuole portare speranza e felicità. Prova a restituire un senso a tutto quello che è accaduto. All’inizio ci siamo sentiti tutti soli e impotenti. Poi, e spero che questa sia l’unica eredità di questo evento epocale, è arrivato il sentirsi comunità. La parola ‘insieme’ ha avuto un significato forte”, ha raccontato Renga al Corriere della Sera. Al quotidiano di via Solferino ha poi parlato della sua situazione personale e dell’ex Ambra Angiolini.

Renga: “Io e ambra siamo ancora una famiglia”

Renga ha spiegato che all’inizio dello scoppio della pandemia è stato assalito da “angoscia e quasi paura. Poi è sopravvenuta l’abitudine e sembra normale andare a buttare la spazzatura con i guanti o guardare con preoccupazione una persona che si avvicina”. Con Ambra ha due figli, Jolanda e Leonardo. Come si sono organizzati? “All’inizio mi è sembrato giusto che stessero con lei perché era qui a Brescia da sola. Per 3 settimane li ho visti solo in video. Poi hanno fatto avanti e indietro”. Sempre sull’ex aggiunge: “Anche se Ambra e io non stiamo più assieme e abbiamo altre relazioni, ci vediamo spesso. Insomma, non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia”.

Ambra e la gelosia per Renga durante la relazione

Nella giornata di ieri Ambra è stata protagonista del programma di Canale 5 L’Intervista (condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata). Una chiacchierata intima: “Ero molto gelosa di lui (Francesco, ndr). È sempre stato un uomo molto desiderato, molto voluto”. Anche la Angiolini, come Renga, ha rimarcato gli ottimi rapporti odierni: “Io vivo con i miei figli a Brescia, Renga è il mio vicino di casa. Max Allegri vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia. Ci incontriamo in giro… Siamo itineranti che è anche il bello della nostra storia… Sono innamorata!”