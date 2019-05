Francesco Renga sorprende Ambra: il regalo per la festa della mamma

Francesco Renga non dimentica Ambra: la sorpresa nel giorno della festa della mamma

Francesco Renga e Ambra Angiolini sono il perfetto esempio di una coppia che è riuscita a far funzionare le cose anche dopo la separazione. Genitori di due bambini e felicemente impegnati con altre persone, i due continuano oggi a dimostrare un affiatamento innegabile, fatto di rispetto reciproco e stima. Andare d’accordo e volersi bene per loro è diventato così importante che anche oggi, nel giorno della festa della mamma, Renga ha voluto ribadire insieme ai figli l’affetto provato nei confronti di Ambra. All’attrice, come ha mostrato lei sui social, è stata fatta una sorpresa in queste ore, e l’artefice di tutto questo è stato proprio il suo ex.

Francesco Renga sorprende Ambra: “La mamma più bella del mondo”

Con un sorriso stampato in faccia e una stories caricata su Instagram Ambra Angiolini ha voluto mostrare a tutti i suoi follower il regalo ricevuto per la festa della mamma: un mazzo di rose rosse accompagnare da un bigliettino. A fare questa sorpresa all’attrice sono state i due figli e, come accennato, Francesco Renga. Nella dedica riportata nel biglietto attaccato alle rose, difatti, si legge: “Alla mamma più bella del mondo. Jolanda, Leonardo e papà Francesco. Festa della mamma 2019″. Il pensiero, ovviamente, ha reso felice Ambra che, di tutta risposta, ha replicato ringraziando i due figli e Renga, presente e attento anche in questa occasione.

Francesco Renga e Ambra Angiolini: il cantante smentisce il ritorno di fiamma

Il legame che c’è oggi tra Ambra e Francesco Renga li ha spesso portati ad essere al centro del gossip, anche dopo la loro separazione. Il cantante, in una recente intervista rilasciata a Grazia, ha però smentito categoricamente ogni possibile ritorno di fiamma con la sua ex. Lui e Ambra continueranno ed essere una famiglia ma, come ha spiegato, niente di sentimentale o romantico ormai li unisce più.