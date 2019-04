Francesco Renga, le notizie sul ritorno di fiamma con Ambra: “Una follia”

Francesco Renga, il gossip che lo lega ad Ambra Angiolini: cosa pensa dei rumors sui loro ritorni di coppia

Francesco Renga e Ambra Angiolini non tornerebbero mai insieme, ma c’è ancora qualcuno che spera in un loro ritorno di coppia. Hanno costruito, ricordiamo, una storia d’amore lunga undici anni, che ha appassionato tantissimi italiani. Il mondo del gossip li ha spesso visti protagonisti e il cantante, in un’intervista su Grazia, non può non ricordare l’attenzione mediatica per la sua storia con Ambra. Quello che accadeva intorno a loro, non è certamente ciò che accade ora che sta insieme a Diana. Renga ammette di essere molto felice al suo fianco, ma soprattutto rivela che ora la sua vita privata riesce a essere tale. Mettendo a confronto con la relazione avuta con Ambra, sembra proprio il contrario. Nonostante ciò, la Angiolini e Francesco sono sempre riusciti a proteggere i loro due figli, Leonardo e Jolanda, da tutto questo. Il cantante ammette che lui e Ambra sono tanti molto bravi in questo compito. Non solo, si sente anche fortunato ad aver cresciuto due figli che non li guardano attraverso le pagine di gossip, ma per quello che sono davvero.

Francesco Renga, l’obbiettivo raggiunto insieme ad Ambra Angiolini per i figli Leonardo e Jolanda

“Ci vivono come persone, come famiglia”, rivela Renga, parlando del rapporto che ha con i figli nati dall’amore con Ambra. Quando non lavora, Renga è molto contento di trascorrere del tempo con loro, per “coccolarli” e “sostenerli nella loro adolescenza”. Una vera e propria dichiarazione d’amore per Leonardo e Jolanda: “Mi creda, non ho bisogno di nient’altro“. Ma impossibile non chiedere a Francesco cosa ne pensa delle notizie di gossip che riguardano l’improbabile ritorno di fiamma con Ambra. Secondo Renga si tratta appunto di una follia e da un lato ciò lo diverte. Riesce a prendere questo tipo di notizia “per quello che è”. Non ci sarà un ritorno per Ambra e Francesco, ma tra loro regna comunque tanto affetto. Poco tempo fa, la Angiolini ne parlava a Verissimo.

Francesco Renga: il nuovo amore con Diana, ora ha una vita privata

Sia Renga che Ambra hanno ormai voltato pagina ed entrambi sembrano felici con i loro rispettivi partner. La Angiolini ha ritrovato l’amore con Massimiliano Allegri, mentre il cantante sta vivendo una bella storia d’amore con Diana. Ricorda quando stava con Ambra: la loro coppia aveva generato una vera e propria “attenzione quasi morbosa”, secondo Renga. Ora, invece, con la sua compagna riesce a mantenere separati lavoro e vita privata. Vi ricordiamo che il 19 aprile uscirà il suo ottavo album L’altra metà.