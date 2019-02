Francesco Renga a Sanremo 2019: il nuovo amore e il paragone con Ambra

By

Francesco Renga a Sanremo 2019: il cantante parla della sua nuova compagna e della canzone che ha scelto di dedicarle

La canzone che Francesco Renga ha scelto di portare al Festival di Sanremo quest’anno parla di un amore maturo, più consapevole delle grandi passioni, ma profondo e sincero. Parti dei versi del suo singolo, ha spiegato lui, sono anche dedicate alla sua nuova compagna, una donna estranea al mondo dello spettacolo. Oggi, a Storie Italiane, è stato chiesto al cantante se la decisione di raccontare al pubblico del Festival questo suo nuovo amore si possa considerare il suo modo di ufficializzare (e rendere pubblica) la sua storia. Sulla questione, però, Renga è stato chiaro: “Ho una storia d’amore nuova e sono felice di parlarne, non mi sono mai nascosto, ma rimane sempre la mia vita privata”.

Francesco Renga: le parole sulla nuova fidanzata e il paragone con Ambra Angiolini

Francesco Renga e Ambra Angiolini, dopo la separazione, sono comunque riusciti a mantenere dei rapporti civili. Per questo motivo, oggi, per il cantante non è un problema parlare di lei e della relazione che li ha uniti un tempo. Nel farlo stamattina, però, è stato quasi inevitabile il paragone con la storia che sta vivendo adesso. “Ho una storia d’amore nuova e sono felice di parlarne, ma rimane sempre la mia vita privata” ha detto. “Prima era più difficile, con Ambra eravamo un catalizzatore di gossip, adesso invece riesco a tenere le cose separate”.

Festival di Sanremo 2019: l’omaggio di Francesco Renga ad Adriano Celentano

A Storie Italiane, stamattina, un unico appunto è stato fatto a Francesco Renga. L’esperto di stile Giovanni Ciacci, in collegamento, dopo aver parlato della sua amica Loredana Bertè, ha dichiarato di non aver apprezzato molto la scelta di Renga di indossare delle scarpe chiare (beige) con un completo scuro. A lui, però, ha subito risposto il cantante spiegando: “Era un omaggio ad Adriano Celentano”.