Volo di rientro in Italia amaro per il telecronista sportivo che è rimasto a lungo bloccato su un aereo Ryan Air

Ferragosto amaro per Francesco Oppini che, di ritorno da Ibiza, assieme ad altre decine di passeggeri, è rimasto bloccato su un aereo Ryan Air per oltre un’ora e mezza. Nel veicolo non è stata attivata l’aria condizionata, il che ha fatto aumentare rapidamente la temperatura che è schizzata ben oltre i trenta gradi. Un clima infernale. Il figlio di Alba Parietti ha documentato il disservizio in diretta su Instagram con una serie di Stories, sostenendo che la compagnia aerea abbia detto una serie di bugie circa i reali motivi del ritardo accumulato dal volo.

“Siamo un aereo di gente inc….ssima, doveva partire il volo alle 13.35 ma è arrivato in ritardo da Bergamo”, ha esordito il telecronista sportivo ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. “Si sono inventati, dopo un’ora che siamo in aereo con l’aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot”, ha aggiunto Oppini, assicurando che Ryan Air ha mentito sulle cause del disservizio di cui sono stati vittime i clienti: “Siamo dovuti tornare in aeroporto, ai parcheggi, a fare benzina, peccato che nessuno stia facendo rifornimento. Quindi un’altra presa per il c…lo. La gente qui sta impazzendo, c’è un caldo pazzesco”.

Sudato, irato e prostrato, il telecronista in forza a Italia 7 Gold ha fatto sapere che la temperatura all’interno dell’aereo ha toccato addirittura i 33 gradi. Quindi l’affondo finale, denso di rabbia e sconforto: “Questa è Ryan Air. Quindi Ferrovie italiane, aeroplani, non funziona un ca…o. Questo è il succo del discorso Buon Ferragosto”.

Francesco Oppini e l’amore: la nuova fiamma Francesca e l’addio nel silenzio con Cristina Tomasini

Nei giorni scorsi Oppini è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata, Francesca, una donna bionda dal fisico statuario. Conclusa quindi la love story con Cristina Tomasini: sui motivi che hanno portato la relazione su un binario morto i diretti interessati non hanno proferito parola, non rilasciando alcuna dichiarazione in merito. Non si sa nemmeno se siano rimasti in buoni rapporti. Alcuni dettagli social, però, spingono a credere che il rapporto non sia naufragato in modo burrascoso.

Francesco, su Instagram, continua a seguire l’ex fidanzata. Lei fa altrettanto. Inoltre Alba Parietti, ex ‘suocera’ di Cristina, non ha smesso di commentare in modo affettuoso i post della Tomasini, che a sua volta ricambia le cortesie della showgirl torinese. Insomma, tutto fa pensare che la rottura non sia avvenuta a pesci in faccia.

Per quel che invece riguarda la nuova fiamma dell’ex gieffino vip, oltre alle foto che lo stesso telecronista ha postato sui suoi profili social, poco o nulla si sa. Quel che è certo è che Francesca è una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo.