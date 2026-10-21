Francesco Oppini parla della morte della sua fidanzata Luana, “è deceduta anche sua madre”

Francesco Oppini, ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona, è tornato a parlare della morte della sua ex fidanzata Luana, scomparsa vent’anni fa a soli 24 anni in un tragico incidente stradale. Una vita spezzata all’improvviso, che ha segnato profondamente il telecronista sportivo ed ex gieffino vip, il quale ha riferito che è anche deceduta la madre della ragazza, riflettendo sul fatto che un dramma come quello che ha colpito Luana “può distruggere” una famiglia intera.

Francesco Oppini ricorda l’ex fidanzata Luana a La Volta Buona

“Il dolore passa, rimane qualcos’altro: l’amore di una persona per la vita che avrebbe potuto vivere, anche senza di me. Non ne parlo in modo egoistico, ma per le persone che come lei lasciano questo mondo per una distrazione”, ha osservato Oppini, commentando un servizio dedicato a Luana. Ha aggiunto che dell’ex si porta dentro il modo in cui affrontava la vita. “Luana lavorava per lei e la famiglia. Sua madre poi si è ammalata ed è mancata anche lei”, ha proseguito il figlio di Alba Parietti.

“Un incidente del genere può distruggere una famiglia intera, non solo le persone vicine. Resterà sempre una luce, la mia vita senza di lei non sarebbe mai stata quella che è diventata”, ha concluso Oppini. Tre giorni fa, Francesco ha ricordato la compianta ex compagna anche attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, in occasione del ventesimo anniversario della morte della giovane. In particolare, ha scritto una lettera affermando che da quella maledetta notte il suo amore è rimasto invariato, “spezzato come una catena che non si potrà mai aggiustare, ma comunque invariato, presente”.

«Rimarrà per sempre un punto di luce». @Fraoppini82 ricorda Luana, la sua ex, scomparsa in un tragico incidente. #LVB https://t.co/b7QD6d8BlP — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 21, 2026

Francesco Oppini fidanzato con Francesca Viverit dopo la fine della relazione con Cristina Tomasini

Oggi Francesco Oppini è felicemente fidanzato con Francesca Viverit, donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due fanno coppia da circa quattro anni. Sono usciti allo scoperto per la prima volta pubblicamente nell’agosto del 2022, quando postarono una foto che ufficializzò la loro relazione. Viverit è entrata nella vita di Oppini dopo che quest’ultimo si era lasciato con Cristina Tomasini. Anche quest’ultima è una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo. Ha acquisito un po’ di popolarità di riflesso quando il telecronista partecipò al Grande Fratello Vip 5, allora condotto da Alfonso Signorini.

A circa due anni di distanza dall’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, Cristina e Francesco posero fine alla loro love story, preferendo non rendere pubblici i dettagli relativi alla rottura. Una scelta in linea con il loro modo di comunicare: entrambi sono sempre stati molto riservati e non hanno mai dato in pasto al gossip la loro vita privata.