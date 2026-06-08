Francesco Moser non ricorda il nome della nipote, la reazione di Ignazio: “Hanno fatto un casino”

Pochi giorni fa Francesco Moser ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato di non ricordare spesso il nome della nipotina nata sette mesi fa, Clara Isabel, la figlia avuta da Ignazio e Cecilia Rodriguez. La leggenda del ciclismo ha spiegato di fare confusione probabilmente perché la piccina ha due nomi. Le esternazioni del 74enne trentino sono state ritenute da alcuni prive di tatto e non proprio sensibili. Nelle scorse ore Ignazio ha fatto una chiacchierata con un giornalista del portale ‘My Personal Trainer’, commentando le parole del padre e facendo anche chiarezza sui rapporti attuali che intrattiene con il genitore.

Polemica per le parole di Francesco Moser sulla nipotina, interviene Ignazio

Ignazio è rimasto turbato per quanto espresso dal papà sul nome di sua figlia? Assolutamente no. Anzi l’influencer ha speso parole di stima nei confronti del genitore, affermando che non di rado le sue dichiarazioni vengono strumentalizzate per costruire titoli clickbait. “Hanno fatto un casino non molto carino su mio padre”, ha esordito il marito di Cecilia Rodriguez, in riferimento alla questione relativa alla confusione su come chiama Clara Isabel.

Ha poi sostenuto che sono usciti titoli da clickbait e fuorvianti. “Mio padre è sempre stato diretto e burbero con tutti, anche con i giornalisti. E le sue dichiarazioni vengono sempre travisate. Lui ormai si è fatto questa immagine di cattivo nella nostra storia”, ha aggiunto, dicendo che, a suo avviso, l’opinione ha affibbiato al genitore il ruolo di persona insensibile, cosa che invece non è. Perché un conto è essere duri e decisi, un altro è essere gelidi e indifferenti. Cosa che l’ex ciclista, appunto, non è.

Moser Jr ha poi voluto sottolineare che Francesco “non è di molte parole”, ma nonostante ciò con lui ha un ottimo rapporto. “Ci capiamo e ci vogliamo bene”, ha concluso, cercando di allontanare qualsiasi voce che riferisce il contrario o che insinua che tra padre e figlio ci siano frizioni.

Rapporti ottimi tra i Moser e i Rodriguez

Sulla vicenda ha preferito non intervenire pubblicamente Cecilia Rodriguez, anche se appare scontato che sia sulla stessa lunghezza d’onda del marito. Anche perché spesso lei è ospite nella tenuta trentina di Francesco. In qualche occasione anche tutto il clan Rodriguez ha fatto tappa dai Moser in Trentino. Insomma, non solo vanno d’accordo padre e figlio, ma anche tutti i Moser e tutti i Rodriguez.