Cecilia Rodriguez e Ignazio, le risposte gelide di Francesco Moser sulla nipotina: “Manco il nome ricordo”

Francesco Moser, 74 anni e leggenda del ciclismo, come si suol dire è un uomo di altri tempi, tutto d’un pezzo. Intervistato dal magazine Oggi, l’ex atleta ha parlato della sua nipotina Clara Isabel, nata dall’amore di suo figlio Ignazio e della sua nuora Cecilia Rodriguez. Alcune dichiarazioni sono state alquanto “gelide”. Come ad esempio quella in cui ha riferito di non ricordarsi di preciso il nome della piccina, che il 15 aprile taglierà il traguardo dei sei mesi di vita. Moser ‘senior’ ha anche rivelato un curioso aneddoto sul figlio di Belen e Stefano De Martino, Santiago. Una volta anche lui fu portato nella sua tenuta. Trovò una bici e cascò per terra.

Francesco Moser sulla figlia di Ignazio e Cecilia Rodriguez: “Non ricordo il nome”

L’ex stella del ciclismo ha raccontato che in questo momento Ignazio e Cecilia si trovano in Argentina per mostrare Clara Isabel ai bisnonni materni. Ed è a questo punto che Francesco, senza mezzi termini, ha detto di scordarsi non di rado il nome della piccina. A confonderlo il fatto che ne abbia due. “Sa che mi dimentico sempre il nome di mia nipote?”, ha confessato, per poi aggiungere: “Perché ha due nomi credo. Una volta mi ricordo uno, una volta mi ricordo l’altro”.

Il giornalista gli ha quindi domandato come chiama la piccina quando non rammenta il nome, raccogliendo un’altra risposta glaciale: “Ma non capisce niente adesso, cosa la chiamo?”. Insomma, secondo Moser ‘senior’ in questo momento Clara Isabel non comprende un granché e quindi non si preoccupa di farsi intendere. Quando gli è stato chiesto se è un nonno un po’ vecchio stile o un compagno tenero, è seguita un’altra replica tranchant: “Voglio che facciano quello che dico io”.

Le parole sulle scelte del figlio: “Il Grande Fratello gli ha cambiato la vita”

Nel corso dell’intervista, è tornato a parlare anche delle scelte di vita del figlio che, dopo aver partecipato al Grande Fratello 2, ha lasciato la carriera da ciclista per dedicarsi al mondo dello spettacolo e all’imprenditoria. “Io gli avevo detto: ‘O lo fai convinto o è meglio smettere’. Aveva le caratteristiche ma non ci metteva anima e corpo”, ha commentato il padre in merito alla scelta di Ignazio di lasciar perdere la bici a livello agonistico. Oggi il giovane continua a pedalare, ma solo per hobby. Francesco ha inoltre spiegato che a suo avviso aveva la stoffa per fare una bella carriera da professionista, ma poi “è andato a fare il Grande Fratello e lì è cambiata la sua vita”.

L’aneddoto sul figlio di Belen e Stefano De Martino

Francesco ha anche raccontato che la famiglia Rodriguez è andata a trovarlo diverse volte nella sua tenuta in Trentino. “Veniva anche il bambino della Belén, Santiago. Lo portavano su i nonni”, ha riferito. Poi l’aneddoto sul capitombolo: “Un giorno suo nonno, non io, gli ha dato una biciclettina piccola senza freni, non so come ha fatto a trovarla perché era nascosta in garage. Io ero andato a farmi un giro con la bici da corsa, arrivo e lui si ribalta. Cose da bambini…”.