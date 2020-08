Francesco Monte, un anno d’amore con Isabella: “Questa storia va da sé”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Isabella De Candia. Di recente i due hanno festeggiato il primo anniversario insieme. Una storia vissuta nel massimo riserbo, lontano da malelingue e dal chiacchiericcio mediatico. In una intervista rilasciata al settimanale Mio, l’ex tronista di Uomini e Donne – oggi cantante agli esordi nel mondo della musica – ha ammesso che la sua fidanzata lo sostiene in qualsiasi momento, sia in campo privato sia in quello professionale. Un appoggio importante di cui Monte va fiero: Isabella sembra la ragazza giusta, quella che è riuscita finalmente a capirlo dopo tante delusioni amorose. Prima dell’incontro con la modella pugliese il 32enne ha amato personaggi del mondo dello spettacolo quali: Teresanna Pugliese, Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto, Giulia Salemi.

Francesco Monte è sereno accanto alla fidanzata Isabella De Candia

“Isabella? Sto vivendo in modo molto tranquillo il tutto, con serenità. Questa situazione va da sé e me la sto godendo”, ha raccontato Francesco Monte alla rivista diretta da Silvia Santori. L’ex concorrente di Tale e Quale Show è felice accanto a Isabella De Candia e in futuro non esclude di costruire qualcosa di davvero importante. Monte sogna di diventare papà e Isadeca (così si fa chiamare su Instagram) potrebbe essere la persona giusta. La quarantena, che ha allontanato tante coppie, è stata invece intensa e appagante per Francesco e Isabella, che hanno capito di essere sulla stessa lunghezza d’onda. Per adesso non c’è fretta su matrimonio e famiglia: Monte ha da poco debuttato nel mondo della musica col singolo Siamo già domani e vuole affermarsi come cantante. Senza però tralasciare la tv e la moda: il tarantino vuole essere un artista completo, a 360 gradi.

Francesco Monte oggi è felice sul lavoro e nella vita privata

“Sono felice perché per la prima volta nella mia vita sto portando avanti un progetto che parla davvero di me. Sono felice della vita che sto vivendo”, ha puntualizzato Francesco Monte a Mio. Il pugliese non rinnega il suo passato di tronista, isolano e gieffino ma troppe volte – come dichiarato in un recente sfogo – è stato trattato come carne da macello, dove è stato giudicato sulla base di discorsi estrapolati dal loro contesto. Oggi Francesco vuol far parlare della sua musica in cui crede fino in fondo.