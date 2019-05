Francesco Monte e Stefano Sala a Tale e Quale Show? L’indiscrezione

Francesco Monte e Stefano Sala saranno i prossimi concorrenti di Tale e Quale Show?

Si apre il totonomi sulla prossima edizione di Tale e Quale Show. Il programma di Rai 1, condotto da Carlo Conti sta per riaprire i battenti e circolano già i primi nomi dei possibili concorrenti. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Spy che nell’ultimo numero in edicola spiega che Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne e compagno di Giulia Salemi, e Stefano Sala, ex gieffino e amico di Monte, sarebbero in pole position per la gara della prossima stagione. Francesco Monte ha scoperto la passione e il talento per il canto, di cui ne dà prova sui social, e potrebbe essere scelto dalla produzione grazie proprio a questa sua vena artistica e musicale. La rivista fa anche altri nomi oltre a quelli già citati, e molti di essi sono ex volti del programma di Maria De Filippi.

Tale e Quale Show: tutti i nomi papabili secondo Spy

Se Francesco Monte aveva smentito le voci che lo avrebbero visto come concorrente in coppia con la fidanzata Giulia Salemi per la prossima edizione di Temptation Island Vip, ora si parla della possibilità di vederlo in Rai, nello show di Conti Tale e Quale. Accanto a lui spicca anche il nome dell’amico ed coinquilino della casa più spiata d’Italia, Stefano Sala, e non solo. Gli altri nomi fatti da Spy sono anche: Sabrina Ghio, Jessica Morlacchi (reduce dal successo di Ora o mai più), Debora Villa e Debora Caprioglio. Mentre tra gli uomini ci sarebbero i nomi di David Pratelli e Sandro Giacobbe. Per ora non abbiamo conferme ma si tratta solo di indiscrezioni. Se Monte dovesse mai partecipare ad un programma così importante, potrebbe essere per lui una bellissima vetrina per un futuro nel mondo della musica.

Monte e Salemi: gli ultimi gossip

Anche se in pochi credevano alla loro storia d’amore, Francesco Monte e Giulia Salemi stanno facendo ricredere anche i più scettici. La coppia è molto innamorata ed è presente insieme a molti eventi. L’ultimo dei quali a Cannes, per il Festival del cinema.